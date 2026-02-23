Xe 45 chỗ "nhồi" 61 người, tài xế và chủ bị đề xuất phạt 120 triệu đồng

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phát hiện và đề xuất xử phạt một xe khách chở quá số người quy định.

Khoảng 10h30 cùng ngày, tại km1524+500 (quốc lộ 14), đoạn qua xã Đăk Mar, Quảng Ngãi, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi) đã dừng kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 47B-016.xx. Phương tiện do tài xế N.T.A. (SN 1984, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Nghệ An - TPHCM.

Lực lượng cảnh sát dừng phương tiện vi phạm để kiểm tra (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên xe có tổng cộng 61 người, trong khi phương tiện này chỉ được phép chở tối đa 45 hành khách. Như vậy, xe đã chở vượt 16 người so với quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ phương tiện.

Theo Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi, căn cứ Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất mức xử phạt về hành vi chở quá số người quy định với tổng số tiền lên đến 120 triệu đồng. Trong đó, tài xế bị đề xuất phạt 24 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Chủ phương tiện (hợp tác xã) bị đề xuất xử phạt 96 triệu đồng.