CSGT mật phục xử lý hàng chục “quái xế” nẹt pô trong đêm Giáng sinh ở TPHCM

Tối 24/12, Đội CSGT Cát Lái phối hợp với Tổ phòng chống đua xe thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực phường An Khánh.

Khoảng 19h cùng ngày, tổ công tác phát hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy có hành vi rú ga, nẹt pô, lạng lách trên các tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, Mai Chí Thọ… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

CSGT TPHCM xử lý hàng chục thanh thiếu niên chạy xe máy nẹt pô trong đêm Giáng sinh (Ảnh: Hoàng Nguyên).

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã bố trí cán bộ mặc thường phục, chốt chặn tại nhiều tuyến đường trong khu vực để vây bắt nhóm người vi phạm.

Đến khoảng 23h, CSGT đã phát hiện, lập biên bản hơn 20 thanh thiếu niên nam, nữ điều khiển xe máy vi phạm các lỗi như: không có giấy phép lái xe, đăng ký xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, xe không có bộ phận giảm thanh, không gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm…

Qua kiểm tra, nhiều trường hợp chưa đủ tuổi lái xe. Sau khi xác minh, CSGT sẽ mời chủ phương tiện lên làm việc.

Theo quy định, với lỗi không có giấy phép lái xe, người vi phạm sẽ bị xử phạt 3 triệu đồng. Ngoài ra, chủ phương tiện cũng bị xử phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.