CSGT lập biên bản xe khách 38 chỗ "nhét" 53 người

Lúc 19h30 ngày 1/3, tại km920+800 tuyến quốc lộ 1A, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã dừng và kiểm tra ô tô khách loại 38 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 74B-006.86l, chạy tuyến Quảng Trị - Đà Nẵng và ngược lại, do Trương Nhật Ý (SN 1989, trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 53 hành khách, chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện (38 chỗ).

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe khách (Ảnh: Cảnh sát giao thông Đà Nẵng).

Tiếp tục xác minh, chủ xe là Công ty Cổ phần ô tô số 1 Quảng Trị, đã có hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện chở quá số người, vi phạm theo quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy, lái xe không vi phạm. Tổ Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ phương tiện theo đúng quy định của pháp luật. Cảnh sát giao thông yêu cầu nhà xe chuyển hành khách sang xe khác theo đúng quy định.

Qua buổi làm việc, lái xe và chủ phương tiện đã nhận thức rõ hành vi vi phạm Luật trật tự an toàn giao thông và cam kết không tái phạm.