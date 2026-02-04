Bộ Công an sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn dịp Tết

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin tại họp báo (Ảnh: Như Ý).

Chiều 4/2, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Tết là thời điểm cao điểm về an ninh, trật tự, lưu lượng giao thông và các hoạt động xã hội gia tăng. Vì thế, Bộ Công an xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm để nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh, vui tươi.

Theo ông Toản, lực lượng công an đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng, bắt đầu từ ngày 15/12/2025, tập trung trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, nội dung cao điểm được triển khai theo 8 nhóm chuyên đề với 3 trọng tâm lớn.

Thứ nhất là tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp Tết như tội phạm trộm cắp, cướp giật, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc, buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng.

Thứ hai là tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, trọng tâm là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; quản lý trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Việc quản lý được thực hiện theo tinh thần chặt chẽ nhưng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình tham gia các hoạt động dịp Tết.

Thứ ba là bên cạnh công tác phòng, chống tội phạm và quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, qua đó góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa.

Riêng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, ông Toản nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm, bởi theo quy luật vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao.

Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương, các địa bàn trọng điểm và triển khai đồng bộ 4 nhóm giải pháp lớn, theo ông Toản,

Cụ thể, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như sử dụng rượu bia, ma túy, chất cấm khi điều khiển phương tiện; vi phạm tốc độ, chở quá số người quy định và các hành vi vi phạm nghiêm trọng khác.

Cùng với đó, ông Toản cho hay các đơn vị rà soát, hoàn thiện các phương án phân luồng, điều tiết giao thông; bố trí lực lượng hợp lý, liên tục trong các giai đoạn trước, trong và sau Tết, nhất là tại các địa bàn, khu vực trung tâm, các tuyến giao thông cửa ngõ.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời cung cấp tình hình giao thông, hỗ trợ người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, theo Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Đối với người dân, ông Toản đề nghị nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia; tuân thủ quy định về tốc độ, biển báo, hiệu lệnh của lực lượng chức năng; chủ động kiểm tra an toàn phương tiện, đặc biệt khi di chuyển trên các tuyến đường dài về quê đón Tết.

Bên cạnh đó, ông Toản khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin giao thông để chủ động lộ trình di chuyển, lựa chọn các nhà xe, lái xe uy tín, kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm an toàn giao thông qua các kênh tiếp nhận của lực lượng công an, trong đó có ứng dụng VNeID và các ứng dụng phản ánh giao thông do ngành công an triển khai.