CSGT lái xe đặc chủng tìm người thân cho cháu bé 9 tuổi đi lạc

Khoảng 21h ngày 15/3, trong quá trình tuần tra trên địa bàn phường An Khê, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện bé trai 9 tuổi đi bộ một mình trước khu vực cổng Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng, vừa đi cháu vừa khóc lớn và tìm người thân.

Khi tiếp cận, lực lượng CSGT nhận thấy cháu có biểu hiện hoảng loạn, không nói được và nghi bị tự kỷ nên việc xác định thông tin ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Cháu bé được cảnh sát giao thông đưa về nhà an toàn (Ảnh: Cảnh sát giao thông Đà Nẵng).

Tổ công tác đã phối hợp cùng người dân đưa cháu bé lên xe mô tô đặc chủng, tìm kiếm người thân tại các tuyến đường xung quanh. Sau gần 30 phút tìm kiếm, lực lượng CSGT đã xác định được nơi ở của cháu tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Cháu bé tên V.T.S.P. (SN 2017), con của chị V.T.H. (SN 1980).

Theo gia đình, cháu bị tự kỷ và tăng động, trong lúc sơ suất đã tự mở cửa nhà đi ra ngoài và đi lạc. Sau đó, tổ công tác đã bàn giao cháu bé cho gia đình an toàn.