CSGT Hải Phòng "phạt nguội" xe khách không chấp hành vạch kẻ đường

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hải Phòng vừa xử phạt một tài xế xe khách do không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường.

Trước đó, Cục CSGT nhận được phản ánh vi phạm giao thông do người dân gửi qua các kênh Zalo Cục trưởng, Facebook Cục CSGT và VNetraffic. Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đội CSGT số 5 khẩn trương xác minh vụ việc.

Hình ảnh xe khách vi phạm (Ảnh: Cục CSGT).

Theo kết quả xác minh, lúc 7h54 ngày 9/3, tài xế L.H.H. (SN 1981, trú tại xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe khách biển kiểm soát 98E-005.45 đã có hành vi không theo chỉ dẫn của vạch kẻ đường.

Ngày 9/3, lực lượng chức năng đã mời tài xế L.H.H. đến trụ sở cơ quan công an để làm việc. Tại đây, người này thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh và cam kết chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Đội CSGT số 5, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã lập biên bản vi phạm hành chính số đối với tài xế về hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường.

Hành vi này được quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ. Với lỗi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Theo Cục CSGT, mọi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, dù được phát hiện trực tiếp hay thông qua phản ánh của người dân, đều được lực lượng CSGT xác minh và xử lý nghiêm theo quy định.