Xác minh video người phụ nữ "đi bão" hô hào đám đông đua xe

Sáng 17/1, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo dài đỏ, đội nón lá, tay cầm loa, đứng trên yên xe máy rồi hô hào nhiều người tham gia giao thông phía sau cùng đua xe.

Nội dung clip cho thấy dòng xe đang bị ùn ứ tại khu vực được cho là hầm chui Kim Liên (TP Hà Nội).

Hình ảnh người phụ nữ cầm loa rồi lôi kéo nhiều người đi đua xe (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ nêu trên nói lớn vào loa cầm tay: "Đua xe nhé, công an ngủ hết rồi, tí đi đua xe nhá...". Đám đông phía sau hô hào cổ vũ.

Một số người cho biết, thời điểm xảy ra sự việc nêu trên là vào rạng sáng ngày 17/1, khi nhiều người ở Hà Nội đổ ra đường "đi bão" ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở vòng tứ kết giải U23 châu Á.

Liên quan tới video clip này, sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Kim Liên, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã cử cán bộ xác minh đoạn clip và sự việc nêu trên.

"Nếu đúng sự việc xảy ra trên địa bàn, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Trước đó để đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn, chính quyền đã giao công an cùng các lực lượng đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng gây rối hay càn quấy", vị lãnh đạo phường nói.

Trao đổi thêm với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, trong đêm 16 và rạng sáng 17/1, trên tuyến địa bàn quản lý không xảy ra tình trạng đua xe hay càn quấy. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đơn vị này đã có kế hoạch chống đua, tuần tra xử lý khép kín địa bàn từ trước.