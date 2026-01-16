Bị xử lý vi phạm giao thông, người đàn ông lên mạng xúc phạm CSGT

Ngày 16/1, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Công an phường Long Hưng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông T.V.K. (SN 1978, ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, bôi nhọ, xúc phạm uy tín của lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trước đó, trong lúc tham gia giao thông, ông T.V.K. vi phạm luật giao thông và bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý. Do bức xúc cá nhân, ông K. sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải, chia sẻ các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm lực lượng CSGT.

Lực lượng chức năng làm việc với ông K. (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Ngày 14/1, Công an phường Long Hưng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc xác minh và mời ông T.V.K. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ông K. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và tự nguyện gỡ bỏ các nội dung sai phạm, viết cam kết không tái phạm. Căn cứ các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và an ninh mạng, Công an phường Long Hưng đã ra quyết định xử phạt đối với ông T.V.K..