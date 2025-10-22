Vụ dân dựng lều canh ô nhiễm: Xử phạt doanh nghiệp 130 triệu đồng

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần đầu tư Elmaco (chủ đầu tư Nhà máy sản xuất tinh bột sắn xuất khẩu Elmaco, phường Tây Hoa Lư) số tiền 130 triệu đồng.

Nhà máy tinh bột sắn của Công ty cổ phần đầu tư Elmaco tại Ninh Bình bị người dân tố gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: Thái Bá).

Công ty cổ phần đầu tư Elmaco bị xử phạt vì đã không thực hiện đúng, đầy đủ nội dung và yêu cầu trong kết luận kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình yêu cầu công ty thực hiện lưu chứa, chuyển giao chất thải rắn công nghiệp thông thường đảm bảo đúng quy định, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động.

Tuy nhiên, công ty không thực hiện chuyển giao chất thải rắn thông thường (gồm: bã sắn, vỏ cáy) cho đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định mà dùng máy xúc lật đổ xuống bể lắng vát và sử dụng máy bơm có công suất lớn để bơm sục, pha loãng đánh tan, sau đó chảy về hồ có dung tích 12.000m3 bằng đường ống.

Ngoài ra, lượng bùn thải lẫn đất, đá từ quá trình bơm sục, pha loãng tại bể lắng vát được công ty thu gom đổ tại khu vực gần hồ biogas có dung tích 12.000m3 (vị trí này nằm ngoài vị trí bãi chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường).

Người dân chặn xe chở nguyên liệu vào nhà máy tinh bột sắn xuất khẩu phản đối việc gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: Thái Bá).

Trước đó, báo Dân trí có nhiều bài viết phản ánh, người dân phường Tây Hoa Lư (trước kia là xã Sơn Lai, huyện Nho Quan), tỉnh Ninh Bình, nhiều ngày dựng lều phản đối Nhà máy sản xuất tinh bột sắn xuất khẩu Elmaco (Công ty CP tinh bột sắn Elmaco Ninh Bình) gây ô nhiễm môi trường.

Sau đó, UBND huyện Nho Quan đã yêu cầu nhà máy dừng hoạt động, Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình (cũ) đã vào cuộc, thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại nhà máy.

Theo kết quả phân tích mẫu môi trường, thông số tổng số Coliform 4 mẫu nước lấy tại các hộ dân sống gần khu vực nhà máy đều vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Đoàn kiểm tra xác định hành vi đổ, thải chất thải rắn thông thường của Công ty CP tinh bột sắn Elmaco trái quy định về bảo vệ môi trường với khối lượng gần 159 tấn, vượt khung xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Khu đổ, thải chất thải rắn thông thường trong Nhà máy tinh bột sắn xuất khẩu Elmaco bốc mùi hôi thối khiến người dân bức xúc (Ảnh: Thái Bá).

Căn cứ pháp luật bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu sang cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình để điều tra theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu đã thu thập được và kết quả điều tra xác minh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo Gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Công ty CP tinh bột sắn Elmaco Ninh Bình.

Đối với hành vi vi phạm hành chính của Công ty CP tinh bột sắn Elmaco, cơ quan CSĐT trả hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường để xử lý vi phạm hành chính theo quy định.