Hà Nội xử phạt gần 4,9 tỷ đồng vi phạm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các làng nghề và dịp Tết Trung thu, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 09 nhằm triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Ngày 2/10, lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện chiếc xe vận chuyển 3.840 chiếc bánh trung thu nhập lậu đỗ trước số nhà 16A Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm (Ảnh: Nguyễn Síu).

Theo đó các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tập trung kiểm tra nhóm hàng hóa có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết Trung thu như bánh, nguyên liệu làm bánh, đồ chơi trẻ em, xuất bản phẩm, thiết bị và đồ dùng học tập phục vụ năm học mới 2025-2026.

Trong thời gian từ ngày 15/8 đến 15/10, lực lượng quản lý thị trường thành phố đã tiến hành kiểm tra và xử lý 353 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt hành chính đạt gần 4,9 tỷ đồng.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm bị tạm giữ, tiêu hủy lên tới hơn 4,5 tỷ đồng, trong đó phần lớn là thực phẩm, bánh kẹo, đồ chơi trẻ em và đồ dùng học tập nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Nhóm hàng thực phẩm trị giá khoảng 2,33 tỷ đồng với 122.733 sản phẩm, trong đó có 17.741 chiếc bánh trung thu, 3.661 sản phẩm bánh và 46.551 sản phẩm kẹo nhập lậu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nhóm hàng đồ chơi trẻ em trị giá 1,654 tỷ đồng, gồm 39.962 sản phẩm là đồ chơi nhựa, bộ xếp hình, mô hình ô tô, búp bê, thú nhồi bông… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu, không đảm bảo chất lượng.

Nhóm hàng xuất bản phẩm, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập trị giá hơn 639 triệu đồng, gồm 91.031 sản phẩm, chủ yếu là hàng giả, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Các đội Quản lý Thị trường đã tạm giữ, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm theo quy định; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết và lựa chọn sản phẩm an toàn, nhất là đối với nhóm hàng bánh kẹo, đồ chơi trẻ em trong mùa lễ hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường vẫn gặp nhiều khó khăn do thay đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7.

Việc tinh giản biên chế và điều chỉnh phân cấp khiến khối lượng công việc tăng đáng kể, trong khi một số quy định pháp lý mới chưa được hướng dẫn chi tiết, đồng bộ. Hệ thống quản lý xử lý vi phạm hành chính còn chưa tương thích với hệ thống quản lý văn bản của thành phố, gây khó khăn cho việc trao đổi thông tin và phối hợp liên ngành.

Ngoài ra, nhận thức của một số cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm còn hạn chế. Một số cơ sở cố tình không công bố chất lượng, sản xuất thực phẩm không đạt chuẩn, thậm chí làm giả.

Trong khi đó, thói quen mua hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc của một số người tiêu dùng, đặc biệt là học sinh và người thu nhập thấp, vẫn tiếp tay cho hàng kém chất lượng lưu hành trên thị trường. Hoạt động kinh doanh thực phẩm qua mạng, thương mại điện tử và logistics ngày càng phức tạp, gây khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thị trường, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiến nghị Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, cập nhật và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính, bảo đảm đồng bộ và phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, chi cục tăng cường công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, công khai các vụ vi phạm điển hình nhằm răn đe, phòng ngừa tái phạm.

Chi cục cũng đề xuất Sở Công Thương và các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn thực thi các quy định mới về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các nội dung được phân cấp về cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đề nghị cơ quan tố tụng xem xét xử lý hình sự đối với các vụ vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, công khai kết quả xử lý nhằm tạo sức răn đe và nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

Nguyễn Síu