CSGT Hà Nội dẫn đường, hỗ trợ đưa cháu nhỏ đến bệnh viện cấp cứu

Chiều 27/2, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 gồm Đại úy Đặng Văn Trường và Đại úy Đào Minh Nghĩa thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng (Hà Nội).

Tới khoảng 18h, tổ công tác nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ người dân trên xe taxi BKS 29K-077.05 về việc người này có con nhỏ đang trong tình trạng khó thở, tím tái, cần được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu gấp.

CSGT dẫn đường cho xe taxi chở cháu bé tới bệnh viện kịp thời (Ảnh: Công an cung cấp).

Tuy nhiên do đang trong giờ cao điểm, mật độ phương tiện đông, gia đình cháu bé đề nghị lực lượng CSGT hỗ trợ.

Trước tình huống khẩn cấp, tổ công tác đã báo cáo ban chỉ huy đơn vị, đồng thời Đại úy Đào Minh Nghĩa sử dụng xe mô tô đặc chủng, bật đèn tín hiệu và còi ưu tiên, mở đường cho xe taxi chở cháu nhỏ di chuyển theo lộ trình nhanh nhất đến Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo cảnh sát, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT cùng sự phối hợp mở đường của các chốt trên tuyến, cháu bé đã được đưa đến bệnh viện an toàn.

Cháu bé được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời (Ảnh: Công an cung cấp).

Anh Đ.T.C. (SN 1995, trú tại Hà Nội), bố cháu bé cho biết, cháu Đ.T.M. (4 tháng tuổi) mấy ngày gần đây xuất hiện biểu hiện khó thở từng cơn. Chiều cùng ngày, anh cùng vợ đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, anh C. đã nhờ CSGT hỗ trợ.

Thay mặt gia đình, anh C. đã gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ CSGT.