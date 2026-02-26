CSGT dẫn đường đưa bé trai bị ngã từ cây cao đi cấp cứu

Ngày 26/2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, đã kịp thời hỗ trợ đưa một bé trai 12 tuổi bị ngã từ trên cây cao đi cấp cứu, đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu bé.

Khoảnh khắc CSGT đưa bé trai đến bệnh viện cấp cứu kịp thời (Ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào lúc 17h45 ngày 25/2, trong lúc tuần tra trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, tổ công tác của Đội CSGT số 7 đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ chị Hà Thị C. (31 tuổi, quê Vĩnh Long). Chị C. đề nghị hỗ trợ đưa con trai là cháu Phan Tấn Ph. (12 tuổi) đi cấp cứu do bị ngã cắm đầu từ trên cây cao xuống đất.

Gia đình cho biết, thời điểm đó họ đang đưa cháu Ph. đi cấp cứu bằng ô tô cá nhân nhưng tuyến cao tốc đang rất đông xe, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng cháu bé nếu chậm trễ.

Ngay lập tức, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã chỉ đạo một tổ công tác gồm Thiếu tá Phan Văn Lượng (Phó Đội trưởng, làm tổ trưởng), Đại úy Hoàng Tiến Dũng, Đại úy Trịnh Đức Anh và một cán bộ cảnh sát cơ động.

Tổ công tác đã sử dụng xe đặc chủng chuyên dụng để tổ chức dẫn đường, ưu tiên tối đa, đưa cháu Ph. đến Bệnh viện Triều An (TPHCM) trong thời gian nhanh nhất.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, cháu bé đã được nhập viện cấp cứu và hiện đang được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc tích cực.