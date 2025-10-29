Cột điện gãy xuống ruộng sau bão Bualoi nghi giật chết bò của người dân

Ngày 29/10, ông Nguyễn Hồ Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Huệ (Nghệ An) cho biết chiều cùng ngày, một người dân xóm Xuân Hồ ra đồng lùa bò về, phát hiện con vật của gia đình mình đã chết, nghi bị điện giật. Tại vị trí phát hiện bò chết, có cột và dây điện nằm trên mặt ruộng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo xã Đại Huệ cùng Công an xã và Ban chỉ huy xóm Xuân Hồ có mặt, ghi nhận sự việc.

Thông tin về con bò nghi bị điện giật chết được người dân đăng tải lên mạng xã hội Facebook (Ảnh: Hoàng Lam).

“Chúng tôi đang yêu cầu rà soát hệ thống cột, dây điện này thuộc điện lực quản lý hay người dân quản lý để có phương án xử lý tiếp theo”, ông Tiến nói.

Theo thông tin của Chủ tịch UBND xã Đại Huệ cung cấp, sau cơn bão Bualoi (28-29/9), hệ thống điện sinh hoạt trên địa bàn xã bị thiệt hại nặng nề. Đơn vị điện lực cũng đã dựng, thay thế cột gãy, đổ, để cấp điện sinh hoạt lại cho người dân.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, trên địa bàn xã Đại Huệ vẫn còn một số cột điện bị gãy chưa được sửa chữa, khắc phục.

UBND xã Đại Huệ cũng đã gửi nhiều văn bản, liên tục đôn đốc đơn vị điện lực khắc phục hậu quả cơn bão Bualoi để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, sử dụng điện.