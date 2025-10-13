Nam giáo viên ở Hà Nội bị điện giật tử vong khi dọn nhà sau mưa lũ

Sáng 13/10, lãnh đạo xã Trung Giã (Hà Nội) xác nhận thông tin thầy N.V.T. (40 tuổi, trú tại thôn 8, xã Trung Giã), giáo viên của Trường THPT Sóc Sơn bị điện giật tử vong khi dọn dẹp sau mưa lũ.

Theo vị này, trước đó gia đình thầy T. đào móng để làm nhà, khi nước lũ về khu vực móng bị ngập nước, chiều 12/10, trong quá trình dọn nhà và bơm nước ra khỏi móng để chuẩn bị cho thợ đến thi công thì bị rò rỉ điện.

Thầy Nguyễn Văn T. được đánh giá người tâm huyết, nhiệt tình với học sinh (Ảnh: CTV).

Xã Trung Giã đã phân công đại diện đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình thầy T..

Thầy T. là giáo viên dạy bộ môn Công nghệ tại Trường THPT Sóc Sơn từ năm 2010 đến nay.

Nhiều đồng nghiệp Trường THPT Sóc Sơn cho biết suốt 15 năm công tác tại trường, thầy T. là người tâm huyết, nhiệt tình với học sinh và thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khoá, xã hội rất tích cực. Thầy ra đi để lại mất mát lớn cho gia đình và nhà trường.

Đêm qua, cán bộ, giáo viên nhà trường đã đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho thầy T..