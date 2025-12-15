Công ty gỗ ở TPHCM bốc cháy dữ dội

Ngày 15/12, lực lượng chức năng phường Tân Hiệp, TPHCM, có báo cáo nhanh vụ cháy xảy ra tại phường Tân Hiệp vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra lúc 5h30 tại Công ty I.F., khu phố Bà Tri, phường Tân Hiệp, TPHCM (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ).

Hiện trường vụ cháy ( Ảnh: A.Q.).

Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội khiến công tác chữa cháy tại chỗ bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an TPHCM cùng lực lượng chữa cháy cơ sở, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đã điều động xe chữa cháy chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.

Nhà xưởng công ty đổ sập (Ảnh: Người dân cung cấp).

Sau hơn 2 giờ nỗ lực, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phun nước làm mát, ngăn không cho đám cháy bùng phát trở lại.

Diện tích bị cháy khoảng hơn 1.000m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được thống kê, làm rõ.