Công bố quyết định kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

Sáng 4/3, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị, Đoàn kiểm tra, giám sát số 27 đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị theo kế hoạch của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị (Ảnh: Mai Phương).

Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nội dung kiểm tra bao gồm việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 27 trao đổi tại hội nghị (Ảnh: Mai Phương).

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 27, yêu cầu báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị và các đơn vị trực thuộc phải bám sát đề cương, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đánh giá rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và có số liệu minh họa cụ thể.

Ông cũng đề nghị nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất để kịp thời giải quyết và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Ông Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các tổ chức đảng, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin đầy đủ, trung thực, đảm bảo minh bạch trong công tác kiểm tra, giám sát.

Về phía địa phương, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, khẳng định công tác kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm “kết luận đúng, sai” mà còn để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cam kết sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết định kiểm tra, giám sát, chủ động phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, giám sát. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ, trung thực, khách quan các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và đạt mục đích đề ra.