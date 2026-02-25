Ba khu vực ở xã miền núi tỉnh Quảng Trị sẽ bầu cử sớm

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành văn bản đồng ý cho phép tỉnh Quảng Trị tổ chức bầu cử sớm tại một số khu vực khó khăn. Việc cho phép bầu cử sớm dựa trên đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, có 3 khu vực thuộc xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị được đồng ý cho tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm, gồm các bản Dốc Mây, Hôi Rấy và Nước Đắng.

Một bản làng miền núi tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Các bản nêu trên tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Cụ thể là ngày chủ nhật 8/3.

Các điểm bầu cử sớm ở xã Trường Sơn có đặc thù địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trong đó, từ trung tâm xã đến bản Dốc Mây phải đi bộ đường rừng 6-9 giờ, đến các bản Hôi Rấy và Nước Đắng phải di chuyển bằng thuyền máy 2-3 giờ.

Việc tổ chức bầu cử sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổng hợp, báo cáo kết quả, bảo đảm quyền dân chủ của cử tri nơi biên giới diễn ra đúng quy định pháp luật.