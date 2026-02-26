Công bố quyết định kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ngày 26/2, Tỉnh ủy Thanh Hóa thông tin, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc để công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 đã công bố quyết định thành lập đoàn; kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Minh Hiếu).

Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Đoàn sẽ kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác lãnh đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, Đoàn còn kiểm tra việc triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Minh Hiếu).

Đoàn cũng kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 cũng công bố kế hoạch, thời gian kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Đoàn công tác, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 mong muốn trong thời gian kiểm tra, giám sát, Đoàn sẽ nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các địa phương, đơn vị để hoàn thành tốt các nội dung được giao.

Thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 dự buổi làm việc (Ảnh: Minh Hiếu).

Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, thống nhất với nội dung, kế hoạch mà Đoàn đã công bố.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân phụ trách từng nội dung; đồng thời yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, giám sát để đạt kết quả cao nhất.