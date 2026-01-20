Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban được bầu như thế nào?

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ diễn ra ngay trong thời gian tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng, sau khi Ban Chấp hành Trung ương khóa mới được bầu.

Cùng với việc bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Kết quả bầu được báo cáo và công bố trước khi đại hội bế mạc.

Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII diễn ra hồi đầu tháng 10/2023 bầu bổ sung 3 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Quyết định số 190 của Ban Chấp hành Trung ương về quy chế bầu cử trong Đảng, do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 10/10/2024, nêu rõ trình tự các bước bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cụ thể, quy trình bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 7 bước:

Bước 1: Đoàn Chủ tịch báo cáo về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương để hội nghị xem xét, quyết định.

Bước 2: Hội nghị tiến hành biểu quyết về số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bước 3: Đoàn Chủ tịch đề cử danh sách do Bộ Chính trị khoá trước giới thiệu bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ý kiến của Bộ Chính trị khoá mới.

Bước 4: Tiến hành ứng cử, đề cử.

Bước 5: Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người tự ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định.

Lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với những người ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần).

Bước 6: Lập danh sách bầu cử; hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

Bước 7: Bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được bầu theo quy trình 5 bước:

Bước 1: Đoàn Chủ tịch báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá trước dự kiến giới thiệu (nếu có) và ý kiến giới thiệu của Bộ Chính trị khoá mới.

Bước 2: Tiến hành ứng cử, đề cử.

Bước 3: Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người tự ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định.

Lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với các trường hợp tự ứng cử, được đề cử tại hội nghị (nếu cần).

Bước 4: Lập danh sách bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

Bước 5: Bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.

Theo Quyết định 190, kết quả bầu cử được tính trên số phiếu bầu hợp lệ.

Đối với đại hội đại biểu, người trúng cử phải đạt số phiếu bầu quá một nửa so với tổng số đại biểu chính thức được triệu tập trừ số cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội vắng mặt suốt thời gian đại hội, đại biểu chính thức vắng mặt suốt thời gian đại hội không có đại biểu dự khuyết thay thế.

Trường hợp số người đạt số phiếu bầu quá một nửa nhiều hơn số lượng cần bầu thì những người trúng cử là những người có số phiếu cao hơn lấy từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng cần bầu.