22 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ dẫn đoàn kiểm tra 40 tổ chức Đảng

Những định hướng quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát Đảng được Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh chia sẻ chiều 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo chủ yếu, quan trọng để giữ vững kỷ cương, kỷ luật, cầm quyền của Đảng.

Công tác này phải tiến hành chủ động kịp thời, công khai, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh và phải gắn với các phương thức kiểm soát quyền lực khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh (Ảnh: Hồng Phong).

“Chúng ta đã làm rất tốt công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra dấu hiệu vi phạm, nhưng công tác giám sát chưa được làm tốt”, ông Thanh nói và lưu ý, giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm và trọng điểm.

Đặc biệt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương lưu ý không để có khoảng trống hoặc vùng tối mà công tác kiểm tra, giám sát không vươn tới được.

Trong triển khai công tác kiểm tra, giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng cần xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm, phòng ngừa vi phạm “từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, không để hạn chế, khuyết điểm tích tụ thành vi phạm lớn và nghiêm trọng.

Cùng với giám sát thường xuyên việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách quan trọng đột phá của Đảng về phát triển đất nước, ông Thanh nhấn mạnh cần giám sát việc giải quyết những vấn đề “nóng” mà dư luận quan tâm, những vấn đề lớn, hệ trọng, những nội dung phức tạp cần tập trung tháo gỡ.

Ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng kết thúc, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương tập trung tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XIV và năm 2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết trong tháng 3, 22 đoàn kiểm tra do 22 Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư trực tiếp làm trưởng đoàn, sẽ được thành lập để đi kiểm tra tất cả 40 tổ chức Đảng trực thuộc.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta quyết định rất nhanh về nội dung cũng như thành phần đoàn kiểm tra. Điểm rất mới là Tổng Bí thư sẽ trực tiếp làm trưởng một đoàn kiểm tra”, ông Thanh chia sẻ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là giám sát ở cấp ủy địa phương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã xây dựng chương trình công tác và Chương trình hành động của toàn ngành thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động triển khai quyết liệt công tác giám sát ngay từ đầu. Nội dung giám sát tập trung vào việc quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các vấn đề nóng, nổi cộm như vận hành chính quyền địa phương hai cấp; triển khai dự án, công trình trọng điểm…

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị, tiếp tục hoàn thiện quy trình quy định về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ và khoa học.