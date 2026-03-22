Công an xử lý tình trạng đỗ xe tràn lan để săn ảnh cánh đồng cỏ ở TPHCM

Xuân Đoàn
(Dân trí) - Trước tình trạng người dân đỗ xe tràn lan để chụp ảnh tại cánh đồng cỏ ở Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, Công an phường Đông Hòa đã ra quân chấn chỉnh.

Chiều 22/3, Công an phường Đông Hòa (TPHCM) đã ra quân xử lý tình trạng người dân dừng, đỗ xe máy lộn xộn trên đường Lê Quý Đôn, thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM.

Cánh đồng cỏ cách đường Lê Quý Đôn khoảng 50m (Ảnh: Xuân Đoàn).

Hai tuần qua, hàng trăm người dân tập trung đến cánh đồng cỏ trên tuyến đường Lê Quý Đôn, phường Đông Hòa, để chụp ảnh. Thời điểm đông nhất là lúc bình minh và hoàng hôn. Vào cuối tuần, lượng người đổ về tăng cao, phần lớn là thanh niên.

Nhiều người để xe máy trên vỉa hè, lòng đường Lê Quý Đôn để vào đồng cỏ, tạo nên cảnh lộn xộn và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm trộm cắp.

Công an phường Đông Hòa chấn chỉnh tình trạng người dân để xe tràn lan (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ở phía đối diện, trên đường William Shakespeare, mặc dù là khu vực thi công của Trường Đại học Quốc tế, một số người vẫn vượt rào chắn và biển cấm để tiếp cận khu vực đồng cỏ.

Trước tình trạng trên, Công an phường Đông Hòa đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân tìm nơi gửi xe phù hợp, không dừng, đỗ xe tràn lan gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Do khu vực này có hồ sâu, tiềm ẩn nguy hiểm, chính quyền địa phương cũng đã cắm biển cảnh báo.

Cánh đồng cỏ thu hút giới trẻ những ngày qua (Ảnh: Xuân Đoàn).