TPHCM xử phạt nhiều người bán hàng trên vỉa hè

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 15h cùng ngày, tổ công tác phát hiện quầy bán bánh mì của anh T.T.K. (SN 1992) trên đường Phạm Văn Đồng lấn chiếm vỉa hè nên lập biên bản vi phạm hành chính.

Anh K. cho biết, anh đã buôn bán tại đây hơn một năm. Trước đó, lực lượng chức năng từng đến nhắc nhở và anh đã đưa quầy hàng vào phía trong. Tuy nhiên, do tủ có kích thước khá lớn nên vẫn còn lấn ra một phần vỉa hè.

“Sau lần này, tôi rút kinh nghiệm, sắp xếp quầy hàng gọn vào bên trong để không lấn chiếm vỉa hè, ảnh hưởng đến người đi bộ”, anh K. nói.

Cảnh sát lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh K. (Ảnh: Hoàng Hướng).

Khoảng 10 phút sau, cũng trên đại lộ Phạm Văn Đồng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện chị L.T.H. (SN 1987) bày quầy bán nước mía lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.

Theo quy định, với hành vi sử dụng trái phép hè phố để bày bán hàng hóa, anh K. và chị H. bị xử phạt 2,5 triệu đồng.

Trong quá trình tuần tra, tổ công tác đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị. Một số hàng quán cố định mái che bằng ốc vít, gây cản trở việc đi lại trên vỉa hè, đã được lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ, khắc phục hiện trạng ban đầu.

Nhiều cây dù của tiểu thương đặt lấn chiến vỉa hè bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, tối 19/1, phóng viên Dân trí cũng ghi nhận công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng tại hai tuyến đường nói trên. Tại buổi làm việc, cảnh sát đã lập biên bản đối với nhiều chủ quán nhậu có hành vi sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và một số trường hợp đậu xe trái phép trên hè phố.

Từ ngày 15/1 đến 19/1, Đội CSGT Hàng Xanh phối hợp với UBND và công an các phường Gia Định, Bình Lợi Trung, Hạnh Thông, An Nhơn… tổ chức tuần tra, xử lý hơn 160 trường hợp vi phạm liên quan đến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn.

Các hành vi vi phạm chủ yếu như: sử dụng vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống; để, đỗ xe trái phép trên lòng đường, vỉa hè; sử dụng xe đẩy làm quầy hàng lưu động gây cản trở giao thông; bày bán hàng hóa nhỏ lẻ trên các tuyến đường có quy định cấm; sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác.

Bên cạnh việc xử phạt, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân (Ảnh: Hoàng Hướng).

Qua quá trình xử lý, lực lượng chức năng đã tạm giữ hàng trăm cây dù, bàn, ghế, bảng hiệu, xe đẩy các loại. Bên cạnh việc xử phạt, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì các đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, tập trung vào những tuyến đường, khu vực thường xuyên tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, qua đó lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM.