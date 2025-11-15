Công an xác minh vụ ô tô 7 chỗ lao vào cửa hàng ăn rồi rồ ga bỏ chạy

Ngày 15/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 16 giây ghi lại cảnh một ô tô 7 chỗ lao vào phía trước cửa hàng ăn uống, làm hư hỏng một số đồ dùng. Ngay sau đó, chiếc xe rồ ga bỏ chạy trong sự hoảng sợ của nhiều người.

Theo nội dung clip, khi rời đi, kính chắn gió phía trước của ô tô đã bị hư hỏng nặng. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ ra bức xúc trước cách hành xử của tài xế.

Ô tô 7 chỗ lao vào trước cửa hàng sau đó rồ ga bỏ chạy (Ảnh: Beat Hậu Lộc 36).

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào đêm 14/11 tại khu vực phía trước một cửa hàng ăn ở xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an xã Vạn Lộc cho biết đơn vị đã nắm được thông tin.

“Vụ việc không gây thiệt hại về người. Trước mắt, chúng tôi đã xác định được người lái và tạm giữ ô tô. Đơn vị đang tiếp tục xác minh, kiểm tra và sẽ thông tin lại sau”, vị lãnh đạo công an xã nói.

Sau khi lao vào cửa hàng, tài xế lái xe rời khỏi hiện trường (Ảnh: Cắt từ clip mạng xã hội).

Trước đó, đêm 10/11, tại phường Thái Hòa (Nghệ An) cũng xảy ra vụ ô tô lao vào nhóm người, gây náo loạn.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai nhóm người trong quá trình ăn uống tại khu vực gần quán N.O. trên đường Vực Giồng - Khe Son, phường Thái Hòa, đồng thời tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan.