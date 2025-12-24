Công an vào cuộc vụ trúng đấu giá lô đất "ảo" ở Quảng Ngãi

Ngày 24/12, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, Phòng An ninh kinh tế đã vào cuộc xác minh thông tin ông Đặng Huy Dũng trúng đấu giá lô đất nhưng không có trên thực địa. Nếu phát hiện vi phạm, công an sẽ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ông Đặng Huy Dũng cũng cho biết, ngày 22/12, ông đã làm việc với công an liên quan đến lô đất số 19 tại khu dân cư Cây Trắc.

Ông Đặng Huy Dũng trúng đấu giá 2 lô đất nhưng sau đó phát hiện ra một lô chỉ nằm trên giấy (Ảnh: Quốc Triều).

Tại buổi làm việc, công an yêu cầu ông trình bày cụ thể quá trình tham gia đấu giá lô đất số 19 tại khu dân cư Cây Trắc vào năm 2007.

Ông cũng được yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan như giấy nộp tiền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sơ đồ phân lô khu dân cư Cây Trắc thời điểm được đưa ra đấu giá.

Công an còn kiểm tra thực địa tại khu dân cư Cây Trắc cũng như làm việc với một số hộ dân tại khu vực này để thu thập thêm thông tin.

“Công an đã hỏi nguyện vọng của tôi. Tôi đấu giá 2 lô đất số 18 và 19 tại khu dân cư Cây Trắc từ năm 2007 nhưng một lô chỉ nằm trên giấy. Do đó nguyện vọng của tôi là được nhận lại lô đất đã trúng đấu giá”, ông Dũng nói và bày tỏ hy vọng sự việc sẽ được giải quyết dứt điểm khi cơ quan công an vào cuộc.

Như Dân trí phản ánh, năm 2007, UBND xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cũ (nay là xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) tổ chức đấu giá đất tại khu dân cư Cây Trắc.

Ông Đặng Huy Dũng trúng đấu giá lô đất số 18 và 19. Năm 2018, ông Dũng khởi công xây dựng nhà trên 2 lô đất này thì phát sinh tranh chấp. Ông Dũng nhờ cán bộ địa chính kiểm tra và phát hiện khu dân cư Cây Trắc chỉ có 18 lô đất. Lô đất số 19 mà ông trúng đấu giá với số tiền 183 triệu đồng chỉ nằm trên giấy.

Sơ đồ phân lô của khu dân cư Cây Trắc đã được cơ quan chức năng phê duyệt thể hiện rõ khu dân cư này có 19 lô đất. Lô đất số 19 nằm ở vị trí cuối cùng của khu dân cư, tiếp giáp với đường nội bộ của khu dân cư.

Tuy nhiên, trong 7 năm qua, cán bộ địa chính đã nhiều lần kiểm tra hồ sơ đấu giá đất cũng như kiểm tra thực địa tại khu dân cư Cây Trắc nhưng không thể tìm ra lô đất số 19.

Ông Dũng nhiều lần gửi đơn kiến nghị yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết vụ việc nhưng không có kết quả.