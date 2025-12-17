Trúng đấu giá lô đất "ảo": Dân 7 năm đi đòi, chính quyền phủi tay?

Ngày 17/12, ông Đặng Huy Dũng (trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết vụ việc liên quan đến lô đất số 19 tại khu dân cư Cây Trắc. Đây là lô đất ông trúng đấu giá năm 2007, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Năm 2007, tôi trúng đấu giá lô đất này 183 triệu đồng, thời điểm đó đây là số tiền rất lớn. Sau đó tôi mới phát hiện khu dân cư Cây Trắc không có lô đất số 19. Tôi nhiều lần yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết nhưng họ vẫn im lặng”, ông Dũng nói.

Ông Dũng trúng đấu giá 2 lô đất nhưng hiện chỉ còn 1 lô (Ảnh: Quốc Triều).

Năm 2018, ông Dũng quyết định xây nhà trên lô đất số 18 và 19 tại khu dân cư Cây Trắc (xã Bình Sơn). Lúc này ông mới tá hỏa khi phát hiện lô đất số 19 chỉ nằm trên giấy.

Từ đó đến nay, ông Dũng nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng của huyện Bình Sơn cũ đề nghị giải quyết nhưng không có kết quả.

Sơ đồ phân lô của khu dân cư Cây Trắc đã được cơ quan chức năng phê duyệt thể hiện rõ khu dân cư này có 19 lô đất. Lô đất số 19 nằm ở vị trí cuối cùng, tiếp giáp với đường nội bộ của khu dân cư.

Tuy nhiên, trong 7 năm qua, cán bộ địa chính đã nhiều lần kiểm tra hồ sơ đấu giá đất cũng như thực địa khu dân cư Cây Trắc nhưng không thể tìm ra lô đất số 19.

Sơ đồ phân lô của khu dân cư Cây Trắc thể hiện rõ lô đất số 19 nằm ở vị trí cuối cùng, tiếp giáp với đường nội bộ (Ảnh: Quốc Triều).

Theo hồ sơ ông Dũng cung cấp, từ năm 2004 đến tháng 7/2025, UBND huyện Bình Sơn cũ đã 3 lần yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường (cũ) kiểm tra, trả lời kiến nghị của ông Dũng. Dù Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cũ đã nhiều lần có văn bản nhắc nhở nhưng Phòng Tài nguyên và Môi trường vẫn không thực hiện nhiệm vụ này.

“Từ năm 2018 đến nay, tôi đã gửi hàng chục đơn thư đến UBND xã cũng như UBND huyện Bình Sơn cũ. Tuy nhiên họ chưa hề có văn bản nào trả lời cho tôi. Tôi bức xúc quá đến đăng ký để gặp trực tiếp lãnh đạo huyện vẫn không được”, ông Dũng thông tin.

Mới đây nhất, UBND xã Bình Sơn đã mời ông Dũng đến họp và ra văn bản kết luận về vụ việc. Tuy nhiên ông không đồng ý với kết luận này của xã Bình Sơn.

“Các cơ quan chuyên môn của UBND xã Bình Sơn xác nhận là tôi trúng đấu giá và đã được cấp sổ đỏ cho lô đất số 19 tại khu dân cư Cây Trắc. Tuy nhiên, họ lại cho rằng do lô đất này không có trên thực địa nên không đủ cơ sở để giải quyết yêu cầu lấy lại đất của tôi”, ông Dũng cho biết.

Phóng viên đã nhiều lần liên lạc với bà Võ Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn, để tìm hiểu thông tin và hướng giải quyết vụ việc nhưng không nhận được phản hồi.