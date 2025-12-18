Vụ trúng đấu giá lô đất "ảo": Cán bộ nhắm mắt ký bừa?

Năm 2007, ông Đặng Huy Dũng (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trúng đấu giá và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô đất số 19 tại khu dân cư Cây Trắc thuộc huyện Bình Sơn cũ (Quảng Ngãi).

Năm 2018, ông Dũng xây nhà và phát hiện khu dân cư Cây Trắc không có lô đất số 19. Suốt 7 năm qua, ông kiến nghị khắp nơi vẫn chưa được giải quyết.

Suốt 7 năm qua, ông Đặng Huy Dũng đã gửi đơn kiến nghị nhiều nơi để đòi lại lô đất trúng đấu giá nhưng bất thành (Ảnh: Quốc Triều).

Sau khi báo Dân trí phản ánh sự việc, nhiều bạn đọc cho rằng việc đấu giá đất phải trải qua nhiều bước, có sơ đồ phân lô được phê duyệt. Mặt khác, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, bàn giao đất cho người trúng đấu giá, kiểm tra trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dù vậy, ông Dũng vẫn rơi vào tình huống trúng đấu giá lô đất "ảo" là do sự tắc trách của cán bộ.

“Cán bộ làm ăn quá tắc trách, không biết có trình độ chuyên môn không hay cứ nhắm mắt ký bừa?”, bạn đọc Đỗ Văn Thuận bày tỏ.

Bạn đọc Hòa Phùng Văn đặt câu hỏi: “Vậy khi tổ chức đấu giá và nhận tiền thì ai tổ chức, cơ quan nào có trách nhiệm?”.

Một số ý kiến cho rằng, cán bộ thuộc huyện Bình Sơn cũ đã làm sai phải có trách nhiệm giải quyết thỏa đáng cho người dân. Trong trường hợp này, chính quyền địa phương lại để sự việc kéo dài đến 7 năm vẫn không giải quyết khiến người dân chịu thiệt hại.

Khu dân cư Cây Trắc chỉ có 18 lô đất nhưng sơ đồ phân lô khi đấu giá lại thể hiện khu dân cư này có 19 lô đất (Ảnh: Quốc Triều).

“Tại sao không xử lý cho người dân, xin hỏi việc chậm trễ đến gần 7 năm trời không xử lý đơn của dân thì cán bộ có bị xử lý kỷ luật không? Đây là quyền lợi, là thiệt hại về tiền bạc, của cải của dân, đã có đơn đề nghị giải quyết mà hơn 7 năm không xử lý, một lần nữa đề nghị xem xét kỷ luật nặng với cán bộ công chức ngó lơ việc này”, bạn đọc NTS nêu quan điểm.

Cùng quan điểm đó, bạn đọc Khoi Phan cho rằng, sự việc ông Dũng tham gia đấu giá, đã nộp tiền để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng lại không có đất sẽ làm mất lòng tin của người dân. Do đó, cơ quan công an cần vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm nếu có sai phạm để lấy lại niềm tin với dân.

Có ý kiến cho rằng, trong trường hợp này chính quyền địa phương cần trả lại tiền hoặc cấp một lô đất khác cho ông Đặng Huy Dũng. Tuy nhiên, nếu ông Dũng được trả lại số tiền đã trúng đấu giá là 183 triệu đồng thì người này vẫn lỗ nặng.

“Trả lại tiền thì trả kiểu gì? trả đúng giá thời 2007 thì giờ lỗ nặng”, bạn đọc Phú Trần nêu quan điểm.

Vị trí 2 lô đất ông Dũng đã trúng đấu giá năm 2007 (Ảnh: Quốc Triều).

Như Dân trí phản ánh, năm 2007, UBND xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cũ (nay là xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) tổ chức đấu giá đất tại khu dân cư Cây Trắc.

Ông Đặng Huy Dũng trúng đấu giá lô đất số 18 và 19. Năm 2018, ông Dũng khởi công xây dựng nhà trên 2 lô đất này thì phát sinh tranh chấp. Ông Dũng nhờ cán bộ địa chính kiểm tra và phát hiện khu dân cư Cây Trắc chỉ có 18 lô đất. Lô đất số 19 mà ông trúng đấu giá với số tiền 183 triệu đồng chỉ nằm trên giấy.