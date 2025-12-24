CSGT TPHCM trực chiến 100% quân số, đảm bảo giao thông đêm Giáng sinh

Chiều 24/12, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, lực lượng CSGT toàn thành phố đã huy động 100% quân số trực chiến nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân vui chơi Giáng sinh.

CSGT TPHCM trực chiến 100% quân số, tổ chức phân luồng và đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi dịp Giáng Sinh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo kế hoạch, từ 7h ngày 24/12 đến 7h ngày 25/12, tất cả đội, trạm thuộc PC08 sẽ tăng cường tuần tra, điều tiết và phân luồng giao thông tại các khu vực trung tâm, nhà thờ và các điểm vui chơi đông người.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT chủ động điều tiết từ xa, hạn chế ùn tắc, xử lý nhanh các tình huống phát sinh, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

CSGT khuyến cáo người dân chủ động sắp xếp thời gian, lựa chọn lộ trình phù hợp khi di chuyển vào khu vực trung tâm trong đêm Giáng sinh. Người tham gia giao thông cần chấp hành hướng dẫn, hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.