Chiến sĩ Công an TPHCM phản xạ trong tích tắc, cứu nữ sinh trước mũi xe tải

Ngày 7/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiến sĩ cảnh sát PCCC lao đến kéo một người đi xe máy tránh khỏi chiếc xe container đang mất kiểm soát lao lên.

Nhiều người thót tim khi xem clip, đồng thời bày tỏ cảm kích trước hành động dũng cảm của chiến sĩ cảnh sát.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra lúc 13h ngày 25/11 tại khu vực Dốc Quýt, thôn Phương Lưu, xã Xuân Thọ, Đắk Lắk.

Chiến sĩ cảnh sát cứu nữ sinh trước xe đầu kéo container (Clip: PC07)

Thời điểm trên, chiến sĩ Nguyễn Mai Thi, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 9 (TPHCM), cùng đồng đội làm nhiệm vụ điều tiết giao thông để trao quà cứu trợ.

Lúc này, Võ Thu Trâm, học sinh lớp 12A2 Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Xuân Đài), đang lái xe máy đi học qua khu vực. Bất ngờ, một xe container mất kiểm soát chạy cùng chiều lao đến. Chiến sĩ Thi vội lao đến kéo em Trâm sang một bên, giúp em thoát khỏi tai nạn trong gang tấc.

Chiếc xe tiếp tục lao lên vỉa hè và tông trúng cột điện. Cột điện đổ, đè trúng Trung tá Nguyễn Quang Minh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 9, khiến anh bị thương.

Trong tâm thư gửi Ban Giám đốc Công an TPHCM và cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, em Trâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đặc biệt đối với chiến sĩ Nguyễn Mai Thi.

“Nếu không nhờ anh chiến sĩ kịp thời kéo, bế cháu thì không biết giờ này cháu đang ở nơi đâu, có còn trên cõi đời này nữa hay không”, Thu Trâm viết.

Ngày 27/11, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Quang Minh tại Bệnh viện 115, nơi anh đang được điều trị.

Theo lãnh đạo Công an TPHCM, hành động của chiến sĩ Nguyễn Mai Thi và tinh thần trách nhiệm của Trung tá Nguyễn Quang Minh là minh chứng cho phẩm chất “Bản lĩnh - Kỷ luật - Nhân văn” của lực lượng Công an nhân dân, luôn sẵn sàng hy sinh vì sự an toàn của nhân dân.