Hình hài tuyến đại lộ rộng 120m kết nối sân vận động Hùng Vương

Sau khoảng 5 tháng thi công, tuyến đại lộ rộng 120m, dài hơn 2km kết nối quốc lộ 21C (thường gọi đường trục phía Nam) với sân vận động Hùng Vương (tên gọi trước là sân vận động Trống Đồng) và toàn bộ Khu đô thị thể thao Olympic phía Nam Hà Nội, đang dần hoàn thiện.

Tuyến đại lộ có điểm đầu nối với quốc lộ 21C, là một trong những trục giao thông đang phát triển mạnh tại khu vực phía Nam thủ đô.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, quốc lộ 21 C đoạn đi qua Khu đô thị thể thao Olympic đã hoàn thiện đồng bộ như hệ thống chiếu sáng, cây xanh trồng ở dải phân cách giữa đường,... Hiện điểm đầu của tuyến đại lộ 120m cũng đã được thảm nhựa.

Tuyến đường được khởi công từ tháng 12/2025, cùng thời điểm triển khai sân vận động Hùng Vương - công trình trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic.

Theo quy hoạch, đại lộ không chỉ đóng vai trò là tuyến đường nội khu mà còn là trục giao thông chính xuyên qua khu B - khu vực trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic. Đây cũng sẽ là tuyến kết nối trực tiếp giữa sân vận động với các hạng mục thể thao, khu đô thị và hệ thống giao thông bên ngoài.

Những ngày này, Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng trên công trường, hàng trăm công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị vẫn hoạt động liên tục để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục như lu lèn, thảm nhựa, hệ thống thoát nước...

Dọc tuyến đại lộ, các đơn vị thi công bố trí nhiều mũi làm việc độc lập, tập trung xử lý từng hạng mục nhằm bảo đảm dự án về đích đúng kế hoạch.

Không khí thi công hối hả, khẩn trương trên công trường.

Với sân vận động quy mô rất lớn, đại lộ 120m khi được đưa vào sử dụng có thể đóng vai trò là trục dẫn hướng giao thông từ các tuyến quốc lộ và cao tốc về khu vực sân vận động. Đồng thời đại lộ còn hỗ trợ chia tải cho mạng lưới nội khu trong những giai đoạn thi công và vận hành sau này.

Khu vực cổng vào sân vận động Hùng Vương, cũng là điểm đầu của đại lộ 120m, tấp nập xe tải trọng lớn ra vào, phục vụ công tác san lấp và thi công liên tục suốt ngày đêm.

Nhiều đoạn tuyến đã được thảm nhựa, sẵn sàng cho các khâu hoàn thiện tiếp theo.

Máy xúc đang khẩn trương san gạt khu vực dọc hai bên đường để thi công các công trình phụ trợ, cảnh quan,...

Nhìn từ trên cao, hàng loạt phương tiện, máy móc đang hối hả thi công phần nền đường, hệ thống thoát nước,...

Tại công trường sân vận động Hùng Vương, hàng trăm công nhân cùng các trang thiết bị máy móc hiện đại đang chạy đua từng giờ để kịp hoàn thành công trình vào tháng 7/2027.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đi kiểm tra thực địa và làm việc với nhà đầu tư, các sở ngành cùng chính quyền địa phương về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic, trong đó có công trình sân vận động Hùng Vương.

Ông Vũ Đại Thắng đánh giá, dự án Khu đô thị thể thao Olympic sẽ được triển khai đồng bộ với các công trình hạ tầng trọng điểm khác như mở rộng quốc lộ 1A, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao,... tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực phía Nam thủ đô theo hướng đô thị hóa hiện đại.

Nhiều hạng mục đang được triển khai như: Thi công phần móng, dầm sàn, đổ bê tông cột...

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình không chỉ mở rộng không gian phát triển đô thị mà còn hình thành thêm một trục kết nối trong mạng lưới giao thông của thủ đô.

Theo quy hoạch, sân vận động Hùng Vương có sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được kỳ vọng trở thành sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới. Công trình giữ vai trò trung tâm trong tổng thể Khu đô thị thể thao Olympic rộng hơn 9.000ha nằm ở phía Nam Hà Nội.

Sân vận động Hùng Vương dự kiến hoàn thành vào năm 2027, trong khi các hạng mục còn lại của Khu đô thị Thể thao Olympic được đặt mục tiêu hoàn tất vào khoảng năm 2035, từng bước hoàn thiện diện mạo tổng thể của đại dự án.