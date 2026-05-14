Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm mảnh giấy "chúc con gặp được gia đình tốt"

Sáng 14/5, lãnh đạo UBND xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 8/5, người dân phát hiện bé gái sơ sinh nằm trong giỏ nhựa màu xanh đặt trước cổng nhà số 380, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thôn 5, xã Can Lộc.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi (Ảnh: Chính quyền cung cấp).

Bên cạnh cháu bé có một mảnh giấy viết tay, nhiều khả năng của người mẹ để lại với nội dung: "Bé sinh ngày 1/5, nặng 3,2kg. Do hoàn cảnh, em không nuôi được bé. Chúc con gặp được gia đình tốt. Mẹ xin lỗi con".

Sau khi nhận trình báo từ người dân, UBND xã Can Lộc phối hợp với công an và lực lượng y tế lập biên bản xác nhận trẻ bị bỏ rơi.

Qua thăm khám sơ bộ, sức khỏe bé gái hoàn toàn bình thường. Hiện, cháu bé được một hộ dân trên địa bàn tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

Chính quyền thông báo nếu ai là thân nhân của cháu bé, liên hệ UBND xã Can Lộc để làm thủ tục nhận lại trước ngày 18/5/2026. Sau thời hạn trên, nếu không có người thân đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho trẻ.