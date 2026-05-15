Những căn nhà bị cắt xén "nửa mất nửa còn" ở dự án cầu Trần Hưng Đạo

Dự án cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng có tổng vốn đầu tư hơn 15.960 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 4,18km. Công trình khởi đầu từ nút giao Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông thuộc địa bàn phường Cửa Nam và Hai Bà Trưng, sau đó kết nối sang phố Nguyễn Sơn, khu vực phường Long Biên và Bồ Đề. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Riêng trên địa bàn phường Hồng Hà, dự án cần thu hồi hơn 44.486m2 đất, ảnh hưởng tới 335 trường hợp. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Dọc phố Vạn Kiếp và Bạch Đằng, nhiều căn nhà nằm trong phạm vi thực hiện dự án cầu Trần Hưng Đạo đã bị tháo dỡ gần hết.

Không gian quen thuộc của khu dân cư giờ chỉ còn lại những mảng tường lớn rơi vỡ cùng hệ khung bê tông trơ trọi.

Bên trong các khu đất vừa giải tỏa, gạch đá và vật liệu xây dựng đổ thành từng đống lớn. Máy xúc liên tục hoạt động, dùng càng thép cắt, gom sắt vụn khỏi lớp bê tông ngổn ngang trước khi vận chuyển đi nơi khác, phục vụ công tác bàn giao mặt bằng cho dự án.

Phố Vạn Kiếp có chiều dài hơn 200m, mặt đường rộng khoảng 5-7m, kéo dài từ đê Nguyễn Khoái ra khu vực ven sông Hồng. Trước thời điểm giải tỏa, tuyến phố này luôn nhộn nhịp với nhà cửa ken dày cùng nhiều hoạt động buôn bán của người dân địa phương.

Căn nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Quang (72 tuổi, ở số 17 Nguyễn Khoái) bị cắt vào sâu khoảng 5m sau giải phóng mặt bằng, phần diện tích thu hồi được đền bù 103 triệu đồng/m2.

Hơn chục ngày nay, ông Quang gần như túc trực tại căn nhà cũ để trông coi đồ đạc trong lúc thợ tháo dỡ. Từ cửa gỗ, khung sắt đến các vật dụng còn dùng được đều được ông cùng công nhân chuyển dần ra ngoài, thu gom gọn trước khi bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tiếp tục phá dỡ.

Sau quá trình tháo dỡ, nhiều hộ dân phải len lỏi qua những đống gạch vụn, bê tông và sắt thép để ra vào nhà. Không ít căn rơi vào cảnh “nửa còn nửa mất”, khi phần diện tích nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng đã bị phá bỏ, phần còn lại vẫn được người dân tiếp tục sử dụng.

Trước cửa nhà chị Nguyễn Thị Thúy (43 tuổi, ở số 31 Nguyễn Khoái) giờ là đống đất đá, bê tông cao hơn 3m sau khi ngõ bị giải tỏa để làm cầu Trần Hưng Đạo. Muốn ra ngoài, chị và người thân phải bám vào chiếc thang sắt dựng tạm để trèo lên xuống mỗi ngày.

"Đi lại rất bất tiện, nhất là lúc trời tối hay mang đồ đạc", chị Thúy nói.

Căn nhà có 6 người ở nhưng hiện chỉ còn chị và anh trai bám trụ, những người còn lại phải sang nhà họ hàng vì sinh hoạt đảo lộn. Không gian chật chội, bụi bặm khiến việc nấu nướng khó khăn, gia đình chủ yếu mua đồ ăn bên ngoài chờ mặt bằng phía trước được dọn dẹp.

Những ngôi nhà bị cắt xén chỉ còn một phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng trên phố Vạn Kiếp.

Gắn bó với khu phố này từ năm 1984, ông Hoàng Văn Thuận (68 tuổi) chưa từng nghĩ có ngày căn nhà của gia đình lại bị “xẻ” làm đôi. Từ diện tích ban đầu 68m2, ngôi nhà nay chỉ còn lại khoảng 29,5m2, được đền bù hơn 102 triệu đồng/m2 cho phần diện tích thu hồi.

Những ngày này, ông Thuận cùng con trai ở lại trông nom căn nhà dang dở mỗi khi đêm xuống. Phía trước vẫn ngổn ngang đất đá, vật liệu xây dựng nên gia đình chưa thể sửa sang phần còn lại.

"Đây là dự án lớn của nhà nước, phục vụ lợi ích chung nên gia đình tôi rất đồng thuận. Mong đống vật liệu trước nhà sớm được thu dọn để bắt tay vào làm lại nhà", ông chia sẻ.

Tại khu vực này, đơn vị điện lực liên tục làm việc để tháo gỡ và chuyển hệ thống dây dẫn, cột điện phục vụ thi công dự án. Nhiều tổ công tác duy trì thi công xuyên đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Vị trí xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh: Quy hoạch đất đai toàn quốc).