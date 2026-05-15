Cận cảnh nơi ở mới của các hộ dân di dời để xây cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo

Khu tái định cư Thượng Thanh nằm trên đường Lý Sơn (phường Việt Hưng) tiếp giáp trực tiếp tuyến Vành đai 2 và gần nút giao Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Cừ, được đề xuất bố trí 142 căn hộ phục vụ công tác di dời các hộ dân để triển khai dự án xây cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo.

Khu tái định cư Thượng Thanh gồm 4 tòa nhà NO15A-ĐN2, NO15A-ĐN3, NO15B-ĐN1 và NO15B-ĐN2, được xây dựng với quy mô 7 tầng nổi cùng 1 tầng hầm. Dự án cung cấp tổng cộng 67 căn hộ, diện tích dao động từ 48,8 đến 87,84m2.

Khu nhà đã hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, sở hữu vị trí gần trung tâm cùng hệ thống tiện ích sinh hoạt đầy đủ, tạo điều kiện để người dân nhanh chóng ổn định nơi ở và cuộc sống sau tái định cư.

Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 30%, khu vực này sở hữu không gian sống thông thoáng, cải thiện đáng kể điều kiện sinh hoạt so với các khu dân cư ven sông trước đây.

Dự án nhà ở tái định cư tại phường Thượng Thanh cũ gồm 5 tòa chung cư đã hoàn thiện từ nhiều năm trước, song đến nay nhiều hạng mục vẫn rơi vào cảnh bỏ không, gây lãng phí quỹ nhà và hạ tầng đã được đầu tư.

Mới đây, Sở Xây dựng đề nghị Thành phố Hà Nội bố trí quỹ nhà tái định cư tại nhà NO15, NO16 Thượng Thanh (khu tái định cư nằm tại trung tâm phường Việt Hưng hiện có nhiều căn tái định cư chưa được sử dụng) để bố trí cho người dân phải di dời để thực hiện dự án xây dựng 2 cây cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo.

Theo ghi nhận thực tế, sau thời gian dài không được sử dụng, khu vực xung quanh các tòa nhà được người dân tận dụng làm nơi trồng rau, trong khi phần vỉa hè bị chiếm dụng để đỗ xe.

Nhiều hạng mục bên ngoài các tòa nhà đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp.

Dù sở hữu khu vực hầm gửi xe khá rộng rãi, hệ thống trông giữ tại đây vẫn vận hành theo phương thức thủ công, chưa được đầu tư các thiết bị tự động đồng bộ.

Hiện nay, tại hai tòa NO15A và NO16A mới chỉ có hơn chục hộ dân chuyển đến sinh sống.

Căn hộ rộng hơn 50m2 của gia đình chị Ngọc Lan nằm tại đơn nguyên 2, tòa NO15A. Chuyển về sinh sống gần một năm nay, chị cho biết gia đình mất khoảng 6 tháng để dần thích nghi với môi trường mới và mong khu tái định cư sớm có thêm nhiều hộ dân chuyển đến để cuộc sống thêm đông vui, thuận tiện.

Các căn chưa có người ở hiện đều được niêm phong.

Đối với tòa nhà tái định cư NO16A Thượng Thanh, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị điều chuyển 32 căn hộ (đã được bố trí cho dự án trụ sở Bộ Công an 44 Yết Kiêu) nay cũng đã hết thời gian sử dụng sang cho phường Hồng Hà.

Đối với tòa nhà tái định cư NO16B Thượng Thanh, Sở Xây dựng đề xuất điều chuyển 30 căn hộ (đã được bố trí cho dự án nhà gỗ phường Chương Dương) cho phường Hồng Hà.