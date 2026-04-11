Công an thông tin ban đầu về vụ nhiều thi thể bị cháy trong căn nhà cấp 4

Ngày 11/4, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục bảo vệ, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ 4 người tử vong trong một ngôi nhà ở thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến, Gia Lai).

Theo báo cáo ban đầu, lúc 14h50 ngày 10/4, Công an xã Cát Tiến nhận được nguồn tin về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân do quần chúng nhân dân cung cấp.

Các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc (Ảnh: Công Sơn).

Công an xã Cát Tiến cho biết nội dung nguồn tin vào lúc 14h ngày 10/4, ông Trần Quốc Thiện (69 tuổi, trú thôn Chánh Hòa) phát hiện tại nhà em gái ruột là bà T.T.Đ. (63 tuổi) có nhiều người tử vong.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: bà T.T.Đ.; chị T.T.C. (37 tuổi, con ruột bà Đ.); 2 con chị C. là cháu N.X.H. và N.X.H. (cùng 15 tuổi, đang học lớp 9).

Xét thấy vụ chết người nêu trên chưa rõ nguyên nhân, Công an xã Cát Tiến đã báo cáo, đề xuất Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng thông tin gia đình nạn nhân có mối quan hệ tốt với địa phương nơi cư trú.

Hiện trường vụ việc có dấu hiệu của nhiều cuộn rơm đã cháy thành tro (Ảnh: Người dân cung cấp).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 4h ngày 10/4, người dân nghe tiếng nổ lớn kèm khói bốc lên trong căn nhà của bà T.T.Đ.. Sau đó, nhiều thi thể bị cháy, lẫn trong đống tro than đã được phát hiện.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp lực lượng xã Cát Tiến có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.