Hai bé gái tử vong trong căn nhà cháy

Ngày 21/3, Công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra vụ cháy nghiêm trọng khiến 2 bé gái tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại một căn nhà ở thôn 5, xã Chư Sê nên trình báo công an.

Hiện trường vụ hỏa hoạn khiến 2 chị em ruột tử vong (Ảnh: Văn Quân).

Công an xã Chư Sê đã phối hợp lực lượng chức năng đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy. Khi kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện em L. (SN 2021) và T. (SN 2019) đã tử vong.

Được biết, 2 nạn nhân nêu trên là chị em ruột, sống cùng bà ngoại do cha mẹ đi làm ăn xa. Thời điểm xảy ra vụ việc, người bà ra ngoài và có khép cửa, 2 bé gái ở lại trong nhà.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.