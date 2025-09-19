Xe buýt chuyển làn sai quy định, suýt gây tai nạn ở TPHCM

Ngày 19/9, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại hình ảnh xe buýt chạy lấn làn, suýt gây tai nạn trên đường Võ Nguyên Giáp, TPHCM.

Cụ thể, xe buýt số 56 mang biển số 51B-267.32 (tuyến Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới) chạy qua khu vực dốc cầu Rạch Chiếc, phường An Khánh.

Xe buýt lấn làn sai quy định (Ảnh: Cắt từ clip).

Vừa xuống dốc cầu, tài xế đã lái phương tiện cán vạch kẻ đường nét liền màu trắng, rồi chuyển làn qua trái. Cú tạt đầu của xe buýt suýt va chạm với ô tô đi cùng chiều.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra lúc 11h30 cùng ngày. Phương tiện này do Hợp tác xã Vận tải Quyết Thắng quản lý.

Đơn vị quản lý phương tiện cho biết, đã kiểm tra dữ liệu từ bộ phận GPS của trung tâm và ghi nhận vụ việc xảy ra lúc 11h34 ngày 19/9. Phương tiện này đã chuyển làn không đúng quy định, buộc ô tô phía sau phải phanh gấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo quy định, vạch đơn, liền nét, màu trắng là loại vạch cấm lấn, cấm chuyển làn. Phòng Cảnh sát giao thông TPHCM đã nắm được vụ việc và đang xác minh làm rõ.