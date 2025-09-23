Du khách lăn nhiều vòng xuống vực 25m ở Lào Cai và phút giải cứu căng thẳng

Khi những thửa ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải bước vào mùa vàng, L. (sinh viên ở Hà Nội) cùng một người bạn quyết định rời Thủ đô, đi xe máy lên Lào Cai để ngắm vẻ đẹp ấn tượng nơi đây.

Sáng 20/9, đôi bạn rong ruổi qua nhiều địa danh nổi tiếng như Võng Lúa, Mâm Xôi - nơi thu hút nhiều du khách chụp ảnh ruộng bậc thang.

Buổi chiều, hai bạn trẻ đến thác Bảy Tầng. Thắng cảnh này thuộc thôn Mý Háng Tủa Chữ, xã Púng Luông (tỉnh Lào Cai), nổi tiếng bởi vẻ hoang sơ, hùng vĩ.

Dù biết trước lối mòn dẫn vào thác khó đi, nhưng hai chàng trai vẫn bất ngờ khi chứng kiến mặt đường hẹp 50cm, gập ghềnh, chông chênh.

Nạn nhân được đưa lên mặt đường sau khi rơi xuống vực 25m (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Bạn đồng hành vốn quen lái xe đường núi nên đảm nhận điều khiển phương tiện. Khi bạn tôi về số 1, bất ngờ vặn ga khiến xe chồm lên phía trước. Chúng tôi cố gắng chống chân giữ thăng bằng nhưng không kịp. Chiếc xe nghiêng rồi kéo theo hai đứa lăn nhiều vòng xuống vực”, L. nhớ lại.

Rơi xuống độ sâu 4-5m, L. may mắn bám tay vào một thân cây. Còn người bạn đi cùng và xe máy rơi xuống vị trí cách mặt đường 25m.

Trong trạng thái hốt hoảng, L. gắng sức bò lên mặt đường, xin số điện thoại của một hướng dẫn viên du lịch để nhờ công an xã hỗ trợ.

“Khoảnh khắc lao xuống vực, tôi vô cùng hoảng loạn. Nếu không có cây chặn lại, có lẽ chúng tôi sẽ khó có cơ hội sống sót. May mắn lực lượng công an xã Púng Luông có mặt kịp thời để hỗ trợ cứu nạn”, L. bày tỏ.

Được biết, hiện tại, sức khoẻ của L. và người bạn hoàn toàn bình thường, phương tiện không bị hư hỏng.

Xúc động trước quá trình hỗ trợ tận tình của lực lượng chức năng, nam sinh viên đã viết một bức thư để bày tỏ sự cảm ơn các chiến sĩ công an.

Dùng dây thừng dài 30m, huy động lực lượng kéo nạn nhân

Là một trong những người trực tiếp tham gia cứu nạn, Đại úy Hoàng Văn Duy (Công an xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai) cho biết, anh nhận được cuộc gọi từ L. báo tin sự việc vào lúc 14h30 ngày 20/9.

Sau khi tiếp nhận thông tin, anh Duy huy động 6 chiến sĩ tại trụ sở công an xã cùng 2 đồng chí thuộc tổ an ninh trật tự thôn, khẩn trương di chuyển quãng đường 10km đến hiện trường.

“Tại khu vực xảy ra tai nạn, chúng tôi dùng dây thừng dài 30m cho 2 chiến sĩ bám vào, xuống tiếp cận nạn nhân. Ở phía trên, 6 người phối hợp kéo nam thanh niên cùng chiếc xe máy lên vị trí an toàn. Toàn bộ quá trình giải cứu diễn ra trong khoảng 20 phút”, Đại úy Duy chia sẻ.

Lúc được đưa lên khỏi vực sâu, nạn nhân chưa hết bàng hoàng, vẻ mặt thất thần. Các chiến sĩ công an xã Púng Luông cố gắng động viên, giúp chàng trai ổn định tâm lý.

Chiếc xe được đưa lên khỏi vực sâu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong quá trình công tác, anh Duy cùng đồng đội từng nhiều lần tham gia cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chiến sĩ này trực tiếp cứu du khách bị rơi xuống vực sâu.

Trong tình huống khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Púng Luông đặt sự an toàn và tính mạng của người dân lên hàng đầu. Nhờ đó, công tác cứu hộ được triển khai kịp thời, đưa cả nạn nhân và phương tiện ra khỏi vực sâu trong thời gian ngắn nhất.

Các chiến sĩ phối hợp kéo nạn nhân lên vị trí an toàn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Đại úy Duy, việc di chuyển trên những cung đường núi quanh co, khúc khuỷu với mặt đường hẹp luôn tiềm ẩn nguy cơ rơi xuống vực.

Anh khuyến cáo, những du khách chưa vững tay lái hoặc thiếu kinh nghiệm đi đường núi nên thuê xe ôm do người địa phương điều khiển để đảm bảo an toàn. Trường hợp tự lái xe máy trên các tuyến đường hẹp, nhiều khúc cua, tài xế cần giữ số thấp để tránh mất phanh, hạn chế nguy cơ lao xuống vực.