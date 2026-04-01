Công an điều tra vụ người đàn ông ngồi giữa đường ray khi tàu chạy qua

Thông tin trên được lãnh đạo UBND xã Cam An (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận vào sáng 1/4.

Theo thông tin ban đầu, hơn 5h cùng ngày, tại khu gian Suối Cát - Cam An (xã Cam An), một người đàn ông chưa rõ danh tính, đội mũ, mang balo, ngồi giữa đường ray tàu hỏa.

Người đàn ông ngồi giữa ray đường sắt đoạn qua tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Đường sắt Việt Nam).

Thời điểm này, tàu mang số hiệu SNT2 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc tiến đến. Gác chắn đường ngang đã hạ, đèn tín hiệu liên tục cảnh báo, nhưng người đàn ông không chấp hành hiệu lệnh an toàn giao thông.

Hậu quả, tàu SNT2 tông trúng người đàn ông, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tàu SNT2 đã dừng lại để phối hợp xử lý hiện trường. Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Công an xã Cam An xác minh danh tính nạn nhân.