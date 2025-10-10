Cảnh sát xác minh clip tài xế xe khách đã vượt ẩu trên cầu còn văng tục
(Dân trí) - Cảnh sát giao thông ở Khánh Hòa đang xác minh clip ghi lại việc tài xế điều khiển xe khách lấn làn, vượt ẩu trên cầu đoạn qua đèo Khánh Lê để xử lý theo quy định pháp luật.
Chiều 10/10, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Diên Khánh - Khánh Vĩnh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh clip xe khách lấn làn, vượt ẩu trên quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê.
Theo thông tin ban đầu, gần 14h ngày 9/10, tại cầu Gộp Dài (thuộc đèo Khánh Lê), ô tô khách biển số 50F-029.xx đang đổ đèo theo hướng từ Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) về Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thì bị xe khách biển số 51H-084.xx lấn làn.
Đáng chú ý, xe mang biển số 51H-084.xx vượt trái, lấn làn tại vị trí có vạch liền, ngay trên cầu và sát một khúc cua khuất tầm nhìn. Sau khi vượt, người điều khiển phương tiện này còn buông lời tục tĩu, cho rằng mình đã “đá đèn” cảnh báo trước.
Trước đó, nhiều người dân đã gửi hình ảnh, clip phản ánh tình trạng tài xế vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tiếp nhận phản ánh, các đơn vị cảnh sát giao thông đã vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định.
Quốc lộ 27C dài hơn 120km, nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đường này có đèo Khánh Lê với nhiều khúc cua gấp, uốn lượn nguy hiểm, đỉnh đèo cao hơn 1.700m so với mực nước biển.
Kể từ khi tuyến đường đi vào khai thác, đoạn qua đèo Khánh Lê thường xuyên ghi nhận các vụ tai nạn giao thông.