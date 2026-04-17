Công an Đắk Lắk sẽ họp báo thông tin vụ nam sinh bị tai nạn tử vong

Ngày 17/4, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị sẽ tổ chức họp báo để thông tin về vụ một nam sinh lớp 12 tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn xã Cư Pơng.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 11h30 ngày 15/4, tại km 198+200 trên quốc lộ 29 thuộc địa bàn xã Cư Pơng, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào thời điểm trên, em V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại xã Cư Pơng) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 47AB-325.xx lưu thông trên quốc lộ 29, đã lao xuống mương thoát nước ở bên trái. Hậu quả, em Q. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp điều tra, xác minh theo quy định. Đồng thời, cơ quan công an phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý điều tra. Khi có kết quả vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức họp báo, để thông tin rộng rãi đến nhân dân.