Đôi nam nữ bỏ lại dép, thư tuyệt mệnh trên cầu để… lừa công an

Ngày 17/4, ông Đinh Xuân Sâm, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết qua điều tra, công an xác định em N.L.T.T. (15 tuổi) và L.T.N.T. (16 tuổi), cùng trú tại xã Nghĩa Hành, không tự tử như nội dung thư tuyệt mệnh để lại trên cầu Thạch Bích (phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi).

Khoảng 5h ngày 16/4, người dân đi tập thể dục phát hiện trên cầu Thạch Bích có 2 đôi dép, 2 thư tuyệt mệnh. Trong thư, đôi nam nữ cho rằng mình đã gây ra nhiều lỗi lầm nên muốn “tạm biệt cuộc đời”. Trong thư có đầy đủ thông tin cá nhân của cả hai và số điện thoại người thân.

Công an làm việc với em N.L.T.T. (Ảnh: Công an xã Nghĩa Hành).

Nhận tin báo, lực lượng công an đã liên lạc với người thân của N.L.T.T. và L.T.N.T. để xác minh thông tin. Sau đó, công an và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm trên sông suốt một ngày nhưng không phát hiện người nào.

Tối 16/4, công an phát hiện N.L.T.T. và L.T.N.T. xuất hiện tại địa bàn phường Nghĩa Lộ. Biết bị phát hiện nên cả hai bỏ chạy. Công an truy đuổi và bắt được thiếu nữ 15 tuổi, riêng nam thanh niên đã trốn thoát.

“Hai thanh thiếu niên này đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tại một số địa phương nên dựng hiện trường giả vụ tự tử để tránh bị công an xử lý”, ông Sâm thông tin.

Công an xã Nghĩa Hành đang tiếp tục truy tìm thanh niên tên T..