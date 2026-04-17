Vụ viết thư tuyệt mệnh để lừa công an: Đã tìm được người thứ hai

Chiều 17/4, Công an xã Nghĩa Hành cho biết đã tìm thấy L.T.N.T. (16 tuổi), người này cùng một thiếu nữ 15 tuổi tạo hiện trường giả vụ tự tử tại cầu Thạch Bích (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi).

“Hai người liên quan trong vụ việc là L.T.N.T. và em N.L.T.T. đều đã được tìm thấy. Công an xã đưa cả hai về trụ sở, mời gia đình đến làm rõ các việc liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật”, Công an xã Nghĩa Hành thông tin.

Thiếu nữ 15 tuổi bỏ dép, thư tuyệt mệnh trên cầu để tạo hiện trường giả vụ tự tử (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo công an, cha mẹ của N.L.T.T. và L.T.N.T. đều ly hôn, các em đang sống cùng ông bà tại xã Nghĩa Hành. Do thiếu sự quản lý, giáo dục từ gia đình nên cả hai có biểu hiện lêu lổng, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Sợ bị công an truy bắt nên N.L.T.T. và L.T.N.T. đã tạo hiện trường giả một vụ tự tử. Sự việc khiến gia đình các em lo lắng, mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin gây hoang mang dư luận.

Trước đó, khoảng 5h ngày 15/4, người dân đi tập thể dục phát hiện trên cầu Thạch Bích có 2 đôi dép, 2 thư tuyệt mệnh. Đôi nam nữ cho rằng đã gây ra nhiều lỗi lầm nên muốn “tạm biệt cuộc đời”. Trong thư có đầy đủ thông tin cá nhân của cả hai và số điện thoại người thân.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã liên lạc với người thân của N.L.T.T. (15 tuổi) và L.T.N.T. để xác minh thông tin. Sau đó, công an, người dân địa phương tổ chức tìm kiếm trên sông suốt một ngày nhưng không phát hiện được người được cho tự tử.

Tối 15/4, công an phát hiện đôi nam nữ nêu trên xuất hiện tại địa bàn phường Nghĩa Lộ. Biết bị phát hiện, cả hai bỏ chạy, công an truy đuổi và bắt được N.L.T.T., riêng nam thanh niên đã trốn thoát.