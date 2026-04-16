Người thách thức công an ở Khánh Hòa "đố anh bắt được em" công khai xin lỗi

Ngày 16/4, lãnh đạo Công an phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã mời anh C.V.Đ. (28 tuổi) đến làm việc để làm rõ hành vi đăng bình luận quấy rối, xúc phạm cơ quan chức năng. Trước đó, người này đã để lại bình luận mang tính thách thức trên Fanpage của Công an phường Ba Ngòi với nội dung: “Đố anh bắt được em”.

Đại diện Công an phường Ba Ngòi làm việc với anh C.V.Đ. (Ảnh: Công an phường Ba Ngòi).

Tại cơ quan công an, anh Đ. cho biết bản thân không độ chế xe máy nhưng đã đăng tải những bình luận không phù hợp. Người này thừa nhận hành vi vi phạm, công khai xin lỗi trên trang Facebook cá nhân và gỡ bỏ toàn bộ nội dung bình luận tiêu cực. Công an phường Ba Ngòi đã nhắc nhở, chấn chỉnh và yêu cầu anh Đ. không tái phạm.

Trước đó, Công an phường Ba Ngòi ra quân xử lý các trường hợp điều khiển xe độ chế, nẹt pô, rú ga, tụ tập, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự trong khu dân cư. Hoạt động này nhằm trả lại không gian yên tĩnh, an toàn cho người dân địa phương.

Trong nội dung tuyên truyền pháp luật và đăng tải hình ảnh xử lý vi phạm trên Fanpage “Công an phường Ba Ngòi, Khánh Hòa”, một tài khoản Facebook có tên “Đ.C.G.” đã đăng tải hình ảnh xe hiệu Exciter có dấu hiệu độ chế, kèm theo bình luận mang tính thách thức: “Đố anh bắt được em”.

Nội dung Đ. bình luận trên fanpage “Công an phường Ba Ngòi, Khánh Hòa” (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Qua rà soát, Công an phường Ba Ngòi xác định chủ tài khoản Facebook “Đ.C.G.” là C.X.Đ., nên đã phát giấy mời làm việc.

Công an phường Ba Ngòi khuyến cáo mạng xã hội là môi trường ảo nhưng trách nhiệm là thật; mọi dấu vết trên bàn phím đều có thể bị truy vết. Người sử dụng mạng xã hội cần bình luận văn minh, góp ý đúng nơi, đúng chỗ, tránh dùng lời lẽ công kích hoặc quấy rối cơ quan nhà nước. Các hành vi vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.