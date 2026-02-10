Vì sao không tạm giam 3 người đánh tử vong nam sinh lớp 9?

Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết P.H.M.L. (SN 2011, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) là đối tượng khởi xướng và trực tiếp hành hung khiến N.Q.H. (SN 2011, học sinh lớp 9, Trường THCS Phạm Hồng Thái, phường Pleiku, Gia Lai) tử vong.

Hai đối tượng T.T.N. (SN 2011) và L.Q.V. (SN 2009, cùng trú tại phường Diên Hồng), được xác định là đồng phạm, tham gia đánh và hỗ trợ hành vi gây án.

Nhóm đối tượng ra tay đánh dã man khiến một nam sinh tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo cơ quan công an, thời điểm xảy ra vụ việc, các bị can đều chưa đủ 18 tuổi, phạm tội lần đầu. Trong đó, P.H.M.L. và L.Q.V. đang học lớp 9 ở một trường THCS trên địa bàn phường Pleiku.

Công an tỉnh Gia Lai xác định các bị can chưa đủ điều kiện áp dụng biện pháp tạm giam nên đã ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Liên quan đến vụ án trên, cơ quan chức năng đang làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng người để xử lý.

Trường THCS Phạm Hồng Thái nơi em học sinh tử vong từng theo học (Ảnh: Phạm Hoàng).

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường, chỉ từ mâu thuẫn nhỏ, bộc phát nhưng đã dẫn đến hậu quả đau lòng, để lại nỗi mất mát lớn cho gia đình nạn nhân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo gia đình, nhà trường, xã hội cần tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, kiểm soát cảm xúc cho thanh thiếu niên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực, phòng ngừa những vụ việc tương tự xảy ra.

Như Dân trí thông tin, lúc 2h25 ngày 7/2, do mâu thuẫn ghen tuông, P.H.M.L. rủ T.T.N. và L.Q.V. cùng một số người khác đi tìm nhóm thiếu niên đang ngồi với bạn gái của đối tượng, trước một cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku) để đánh.

Trước cửa hàng tiện lợi thời điểm đó có 4 học sinh lớp 9 Trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Pleiku), gồm: H.N.M.V., N.Q.H., B.G.H. và L.S.G.B., đang ngồi uống nước.

Khi tới nơi, P.H.M.L. cùng T.T.N. và L.Q.V lao vào đánh H.N.M.V.. Sau đó, nhóm này tiếp tục quay sang tấn công em N.Q.H.. Hậu quả, H. đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não nặng và tử vong tối 8/2.