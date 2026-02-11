Cô gái Việt trốn khỏi khu lừa đảo Campuchia nhưng không biết đường về nước

Ngày 11/2, Công an xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) cho biết đã phối hợp các đơn vị chức năng đưa chị T.T.T.D. (SN 2006, trú tại xã Vạn Đức, Gia Lai) trở về nhà, kịp đoàn tụ, đón Tết cùng gia đình sau thời gian bị lừa sang Campuchia làm việc.

Trước đó ngày 8/2, Công an xã Ân Hảo phát hiện thông tin trên mạng xã hội kêu gọi hỗ trợ một cô gái Việt Nam bị lừa sang Campuchia, đã trốn khỏi khu lừa đảo nhưng không biết đường về nước.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là chị T.T.T.D..

Công an xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) phối hợp các lực lượng chức năng hỗ trợ giải cứu chị D. đưa về quê an toàn (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Theo ông Trần Văn Bạn (SN 1975, cha của chị D.), tháng 12/2025, con gái ông tìm việc làm qua mạng rồi bị các đối tượng lừa đưa sang Campuchia. Gia đình nhiều lần bị yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng tiền chuộc nhưng không thể thực hiện vì không có khả năng tài chính.

Nhận định vụ việc phức tạp, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, phương tiện liên lạc, dễ mất dấu, Công an xã Ân Hảo đã khẩn trương xác minh, giữ liên lạc với các nguồn tin và tổ chức phương án hỗ trợ đưa nạn nhân về nước an toàn.

Đến sáng 10/2, chị D. đã được đưa về nhà an toàn trong niềm vui của người thân.

“Không ngờ cận Tết Nguyên đán, gia đình tôi lại được đoàn tụ với con gái. Không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn khi con trở về bình an. Gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng công an”, ông Trần Văn Bạn xúc động chia sẻ.