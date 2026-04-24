Công an cho thí sinh xem video tai nạn trước khi thi sát hạch lái xe

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, tại kỳ sát hạch lái xe diễn ra vào ngày 22/4, đơn vị đã cho hơn 100 thí sinh xem video về các vụ tai nạn giao thông. Việc này sẽ được lực lượng chức năng thực hiện xuyên suốt ở các kỳ sát hạch tiếp theo.

Nội dung video do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) biên soạn, cung cấp với nội dung phản ánh trực diện nguyên nhân, hậu quả nghiêm trọng của các vụ tai nạn giao thông. Sau mỗi tình huống là phần phân tích cụ thể, giúp các thí sinh nhận diện hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Cảnh sát hướng dẫn thí sinh tham gia sát hạch lái xe (Ảnh: Nguyễn Quốc).

Những lỗi người tham gia giao thông thường mắc phải như không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển hướng không đúng quy định, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường… được phân tích chi tiết, khoa học. Qua đó giúp thí sinh hiểu rõ hơn những rủi ro tiềm ẩn để phòng tránh tai nạn khi lưu thông trên đường.

Thông qua các tình huống, lực lượng cảnh sát cũng làm rõ trách nhiệm pháp lý mà người tham gia giao thông có thể đối mặt khi gây ra tai nạn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi), đây là nội dung mới, được thực hiện theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông. Việc này sẽ được thực hiện đồng bộ trong các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe trên toàn quốc, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, hướng đến mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông một cách bền vững.