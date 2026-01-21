Sát hạch viên gây tai nạn nghiêm trọng sẽ bị thu hổi thẻ?

Ban soạn thảo Bộ Công an vừa công bố bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2025/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Trước đó, ban soạn thảo đề xuất sửa đổi một số nội dung tại Điều 8 liên quan đến thu hồi thẻ sát hạch viên.

Theo đó, thẻ sát hạch viên bị thu hồi trong trường hợp cấp sai đối tượng, không đúng thẩm quyền; trường hợp sát hạch viên gây ra tai nạn giao thông đường bộ có hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên.

Đề xuất thu hồi thẻ nếu sát hạch viên gây tai nạn nghiêm trọng (Ảnh minh họa: D.T.).

Trước đề xuất trên, quá trình lấy ý kiến người dân, có ý kiến cho rằng cần quy định cụ thể về việc kiểm điểm, xử lý sau khi bị thu hồi thẻ sát hạch viên.

Cụ thể, trường hợp bảo trợ tay lái để xảy ra tai nạn giao thông đường bộ từ mức nghiêm trọng trở lên mà nguyên nhân do thí sinh thì có bị thu hồi thẻ sát hạch viên không?

Về hai ý kiến trên của người dân, Ban soạn thảo (Cục Cảnh sát giao thông) Bộ Công an cho hay, đối với trường hợp sát hạch viên gây ra tai nạn giao thông đường bộ có hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên, đơn vị quản lý căn cứ theo quy định của pháp luật và hình thức kỷ luật của ngành để có biện pháp kiểm điểm và xử lý.

"Chỉ áp dụng thu hồi thẻ sát hạch viên khi tai nạn giao thông xảy ra do lỗi của sát hạch viên hoặc do sát hạch viên không thực hiện đúng quy trình, nhiệm vụ bảo trợ tay lái", ban soạn thảo nêu.