Sức gió của siêu bão Ragasa tương đương và mạnh hơn bão Yagi

Nội dung cảnh báo này được đề cập trong công điện vừa ban hành của Thủ tướng về việc ứng phó với siêu bão Ragasa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng tối 22/5, bão Ragasa sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trên Biển Đông trong năm nay.

Sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển nhanh hơn với tốc độ khoảng 20km/h và duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22-23/9. Sức gió này tương đương và mạnh hơn cường độ cực đại của cơn bão Yagi năm 2024.

Theo dự báo, đêm 24 đến rạng sáng 25/9, bão sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào khu vực vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16. Ngày 25/9, bão có thể đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Hình ảnh cơn bão số 3 gây sóng lớn ở biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng (Ảnh: Hải Long).

Công điện của Thủ tướng nhấn mạnh đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, hiện đã đạt cấp siêu bão và tiếp tục duy trì cấp siêu bão trong 2 ngày tới khi hoạt động trên Biển Đông), phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, đặc biệt cần đề phòng xảy ra dông lốc trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp (ngay cả khi tâm bão còn cách khoảng 300-400km).

Để ứng phó siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, Thủ tướng yêu cầu các địa phương từ Quảng Ngãi trở ra cùng các đơn vị liên quan không được lơ là, chủ quan, phải tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão.

Các đơn vị cần cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Thủ tướng yêu cầu bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão Ragasa.

Trong đó, lãnh đạo Chính phủ lưu ý địa phương khẩn trương bằng mọi biện pháp thông tin đến các tàu thuyền còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão.

Các địa phương cũng cần căn cứ tình hình để quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết; quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, cần rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ, tham khảo các thông tin dự báo của quốc tế để dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, đồng thời nhận định kịch bản xấu nhất có thể xảy ra để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão Ragasa chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với bão, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.