Cơ trưởng chuyến bay Hà Nội - TPHCM kể chuyện vẽ đường né bão Kalmaegi

Tối 6/11, cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào khu vực miền Trung với tâm bão nằm trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai...

Khi bão áp sát đất liền, dữ liệu Flightradar24 ghi nhận hàng loạt chuyến bay từ Hà Nội đến TPHCM và ngược lại phải bay chếch sang vùng thông báo bay (FIR) của Campuchia và Lào để tránh ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Một chuyến bay theo lộ trình thường ngày (phải) và lộ trình bay chếch sang không phận Campuchia (trái) để tránh bão Kalmaegi (Ảnh: Flightradar24).

Đơn cử, chuyến bay số hiệu VN219 từ Hà Nội đi TPHCM, cất cánh lúc 19h43 ngày 6/11, đã phải vòng tránh sang trái và tiếp cận TPHCM từ hướng Tây thay vì từ hướng Đông như lộ trình thông thường.

Tương tự, chuyến bay VU787 chặng Hà Nội - TPHCM, cất cánh lúc 21h12, cũng phải rẽ sang không phận Lào để vòng tránh bão.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Nam Liên, cơ trưởng chuyến bay VN219, cho biết, khi bão đổ bộ vào miền Trung, đường bay trục Hà Nội - TPHCM vẫn được duy trì bình thường. Tuy nhiên, các phi công đều phải cập nhật vị trí của bão để có phương án bay vòng tránh.

Theo cơ trưởng Nguyễn Nam Liên, việc bay tránh đôi khi khiến chuyến bay tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn và hạ cánh muộn hơn. Tuy vậy, đây là phương án tối ưu để đảm bảo an toàn cho hàng trăm hành khách.

Chuyến bay VU787 của Vietravel Airlines bay vòng tránh bão trên đường đến TPHCM tối 6/11 (Ảnh: Flightradar24).

Vị cơ trưởng cũng cho biết, việc vẽ đường tránh bão như thế nào phụ thuộc vào quyết định của cơ trưởng, căn cứ trên vị trí của bão và thông tin do kiểm soát viên không lưu cung cấp. Trường hợp cơn bão đã vào sâu đất liền, phi công có thể cho máy bay vòng sang hướng Biển Đông (hướng đuôi bão) thay vì bay sang Lào, Campuchia.

Trao đổi với phóng viên, một chuyên gia không lưu cho biết, việc bay sang không phận của Lào hoặc Campuchia đồng nghĩa với việc phải trả phí bay quá cảnh cho cơ quan không lưu của nước bạn.

Để hạn chế điều này, các phi công thường "mượn đường" vừa đủ để vòng tránh qua cơn bão, ngay sau đó sẽ điều hướng máy bay trở lại vùng thông báo bay của Việt Nam.

Hướng di chuyển của bão Kalmaegi (Ảnh: NCHMF).

Trong khi các chuyến bay chặng Hà Nội - TPHCM và ngược lại vẫn được duy trì, hàng loạt chuyến bay đến khu vực miền Trung Việt Nam đã phải hủy hoặc thay đổi giờ khởi hành để tránh bão Kalmaegi. Cục Hàng không đóng cửa 6 sân bay trong thời gian bão đổ bộ.