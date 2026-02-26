Lưu ý khi đi qua đường sắt, người vi phạm có thể bị phạt tới 7 triệu đồng

Vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng diễn ra tại Hà Nội vào tối 25/2 để lại sự mất mát quá lớn cho một gia đình, nhưng đồng thời cho thấy sự chủ quan của một bộ phận người tham gia giao thông.

Thực tế, Điều 25 Luật Giao thông đường bộ đã quy định đầy đủ về quy tắc khi đi trên đoạn đường bộ giao nhau với đường sắt, cụ thể như sau:

- Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt được quyền ưu tiên đi trước.

- Tại nơi có đầy đủ đèn tín hiệu, chuông báo hiệu và rào chắn: khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng, có tiếng chuông báo hiệu, rào chắn đang dịch chuyển hoặc đã đóng, người tham gia giao thông đường bộ phải dừng lại phía phần đường của mình và cách rào chắn một khoảng an toàn. Khi đèn tín hiệu đã tắt, rào chắn mở hết, tiếng chuông báo hiệu ngừng thì mới được đi qua.

- Tại nơi chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu: khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông đường bộ phải dừng ngay lại và giữ khoảng cách tối thiểu 5m tính từ ray gần nhất. Khi đèn tín hiệu đã tắt hoặc tiếng chuông báo hiệu ngừng mới được đi qua.

Tại những nơi có đầy đủ đèn tín hiệu, rào chắn và chuông báo hiệu, đèn tín hiệu và chuông báo hiệu thường được kích hoạt từ sớm trước khi rào chắn được triển khai (Ảnh: Nguyễn Lâm).

- Tại nơi không có đèn tín hiệu, rào chắn và chuông báo hiệu: người tham gia giao thông đường bộ phải quan sát cả hai phía, khi thấy chắc chắn không có phương tiện đường sắt đang đi tới mới được đi qua. Nếu thấy có phương tiện đường sắt đang đi tới phải dừng lại và giữ khoảng cách tối thiểu 5m tính từ ray gần nhất và chỉ khi phương tiện đường sắt đã đi qua mới được đi.

- Khi phương tiện tham gia giao thông đường bộ bị hư hỏng tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, hoặc trong phạm vi an toàn đường sắt: người điều khiển phương tiện phải bằng mọi cách nhanh nhất đặt báo hiệu trên đường sắt cách tối thiểu 500 mét về hai phía để báo cho người điều khiển phương tiện đường sắt và tìm cách báo cho người quản lý đường sắt, nhà ga nơi gần nhất. Đồng thời, phải bằng mọi biện pháp nhanh chóng đưa phương tiện ra khỏi phạm vi an toàn đường sắt.

- Những người có mặt tại nơi phương tiện tham gia giao thông đường bộ bị hư hỏng trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt có trách nhiệm giúp đỡ người điều khiển phương tiện đưa phương tiện ra khỏi phạm vi an toàn đường sắt.

Mức xử phạt vi phạm quy tắc khi đi trên đường bộ giao nhau với đường sắt

Việc đưa những quy tắc trên vào Luật giao thông đường bộ đồng nghĩa với việc người dân sẽ bị xử phạt vi phạm khi không chấp hành. Tại Điều 47 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP), các mức xử phạt được quy định như sau:

- Người đi bộ vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi rào chắn đang dịch chuyển hoặc đã đóng; vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung, mức xử phạt sẽ dao động từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng.

- Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.

- Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường ngang, cầu chung; vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của nhân viên gác, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

- Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn đường ngang, cầu chung; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

- Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của nhân viên gác, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

- Người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng dừng xe, đỗ xe quay đầu xe trong phạm vi an toàn đường ngang, cầu chung; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

- Người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của nhân viên gác, phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng.

- Người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của nhân viên gác, phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng.

- Phạt tiền từ 5 triệu đến 7 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi) đối với người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm một trong các hành vi sau đây:

+ Điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ làm hỏng cần chắn, giàn chắn, các thiết bị khác tại đường ngang, cầu chung;

+ Điều khiển xe bánh xích, xe lu bánh sắt, các phương tiện vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, quá khổ giới hạn đi qua đường ngang mà không thông báo cho tổ chức quản lý đường ngang, không thực hiện đúng các biện pháp bảo đảm an toàn.

Ngoài việc bị phạt tiền, tùy vi phạm, người điều khiển phương tiện còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 1 tháng đến 3 tháng.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt thương tâm giữa tàu hỏa và một xe tải, diễn ra vào tối 25/2 tại Hà Nội (Ảnh: Ninh Thế Cường).

Như Dân trí đã đưa tin, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) đã đưa ra thông tin chính thức về vụ tai nạn đường sắt tối 25/2 tại Hà Nội.

Theo đó, chiếc xe tải đã không chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu đường sắt (báo hiệu, gác chắn tự động) tại đường ngang, không dừng xe nhường đường cho phương tiện giao thông đường sắt dẫn đến xe bị mắc kẹt trên đường ray và xảy ra tai nạn.

"Đáng chú ý, khi rào chắn tự động đã hạ xuống, xe tải đang nằm trên đường sắt nhưng vẫn có nhiều người điều khiển xe máy cố tình đi qua. Việc coi thường tín hiệu báo hiệu đường sắt đã trở thành thói quen xấu của nhiều người khi tham gia giao thông", vị đại diện Cục CSGT nhận định.