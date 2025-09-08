Thông tin mới nhất vụ chủ cơ sở nha khoa cầm gậy sắt hành hung khách

Liên quan vụ việc hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh (phường Hạnh Thông, TPHCM), sáng 8/9 nguồn tin tại Sở Y tế TPHCM cho phóng viên Dân trí biết, phòng Kiểm tra - Pháp chế của cơ quan này đã cử lực lượng đến làm việc với cơ sở nêu trên và những người liên quan.

Kết quả làm việc sẽ sớm được Sở Y tế TPHCM công bố chính thức.

Chị T. bị đa chấn thương sau vụ việc, phải vào bệnh viện điều trị (Ảnh: Lam Giang).

Trưa cùng ngày, bác sĩ Tạ Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn xác nhận với phóng viên, đơn vị đang tiếp nhận điều trị cho chị N.T.T.T. (31 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), nạn nhân bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh.

Hiện tại, bệnh viện đã chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra tình trạng sức khỏe chi tiết của nữ bệnh nhân.

Sáng 8/9, theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, nằm trên đường Trần Thị Nghi (phường Hạnh Thông) vẫn hoạt động sau ồn ào về việc chủ cơ sở này hành hung khách hàng. Bên ngoài cơ sở có bảo vệ túc trực, còn bên trong nhân viên vẫn đón tiếp khách vào thăm khám.

Cơ sở nha khoa Tuyết Chinh hoạt động bình thường vào sáng 8/9 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó vào chiều 3/9, chị N.T.T.T. đến Công an phường Hạnh Thông trình báo về việc bị bà N.T.T.C. (chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh) tấn công tại phòng khám.

Theo chị T., vào khoảng 14h30 cùng ngày, chị đến phòng khám nha khoa Tuyết Chinh yêu cầu lễ tân cho gặp bà C. để trao đổi về việc chưa hài lòng về kết quả điều trị niềng răng tại cơ sở này. 3 phút sau, bà C. xuất hiện và hai bên lời qua tiếng lại.

Sau đó, chủ cơ sở nha khoa cầm gậy sắt đe dọa, kéo ngã chị T. và giật điện thoại rồi ném xuống sàn nhà. Lúc này, một phụ nữ tên U. lên tiếng căn ngăn sau đó cũng bị bà C. tác động. Vụ việc đã được người chứng kiến quay lại và lan truyền trên mạng xã hội.

“Lúc đó tôi hoảng sợ, tôi không nghĩ một bác sĩ lại có hành động côn đồ như vậy. Vụ việc khiến tôi bị chấn thương phần mềm phải vào bệnh viện điều trị. Ngoài ra, điện thoại và mắt kính của tôi cũng bị bà C. làm hỏng”, chị T. nói.

Chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh tấn công khách ngày 3/9 (Ảnh cắt từ clip).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Hạnh Thông đã mời những người liên quan làm việc.

Liên quan sự việc ngày 8/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế TPHCM.

Theo đó, Cục đề nghị Sở Y tế TPHCM xác minh, báo cáo làm rõ về nội dung phản ánh nêu trên. Đồng thời, Sở cần khẩn trương kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và đánh giá về thái độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với nhân viên y tế của cơ sở.

Trường hợp có vi phạm về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đề nghị Sở Y tế xử lý nghiêm và có văn bản báo cáo gửi về Bộ Y tế trước ngày 15/9.